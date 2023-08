Stando ai rumor in circolazione Alex Schwazer sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 8 condotto da Alfonso Signorini.

Il maratoneta Alex Schwazer sarà tra i concorrenti del GF Vip 8? L’indiscrezione, riportata da TV Blog, è diventata sempre più insistente in rete e in tanti non vedono l’ora di saperne di più. Per Schwazer potrebbe trattarsi della seconda esperienza in un reality show visto che, nel 2022, ha preso parte anche a Pechino Express (dove era stato eliminato nel corso della seconda tappa).

Alex Schwazer

Alex Schwazer al GF Vip: l’indiscrezione

Nelle ultime ore sui social è diventata sempre più insistente un’indiscrezione secondo cui il celebre maratoneta Alex Schwazer potrebbe essere tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Al momento sulla questione non vi sono conferme e, l’unico nome dato per certo tra coloro che comporranno il cast del programma, è quello della nuova opinionista dello show, Cesara Buonamici.

In tanti si chiedono se Schwazer confermerà o smentirà l’indiscrezione riportata da Tv Blog e se sarà davvero uno dei concorrenti del GF Vip 8, ma per saperne di più non resta che attendere. Al momento non sono note ulteriori informazioni sui volti vip che comporranno il cast della nuova edizione del programma tv.