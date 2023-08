L’influencer Giulia Salemi sarà sostituita nel ruolo di opinionista social del GF Vip. Ecco chi prenderà il suo posto.

Rebecca lavora per Mediaset in quanto è una speaker di Radio105 e inoltre ha partecipato ad alcuni programmi tv in compagnia di suo padre. Da sempre il mondo dello spettacolo è la sua più grande passione.

Stando alle indiscrezioni riportate dal magazine TvBlog, Giulia Salemi sarebbe stata “defenestrata” dal GF Vip e al suo posto subentrerà come “opinionista social” del programma Rebecca Staffelli, giovane conduttrice radiofonica e figlia dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli.

Insieme a lei anche la giornalista Cesara Buonamici ha confermato nelle ultime ore che sarà opinionista del programma e in tanti non vedono l’ora di sapere quali saranno gli altri volti che comporranno il cast dello show. Al momento sulla questione non è dato sapere di più.