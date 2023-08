In Giappone un uomo ha speso ben 15mila dollari per somigliare a un cane di razza Collie. Le sue immagini hanno fatto il giro dei social.

Sui social in tanti sono sono rimasti scioccati o stupiti per la storia di Toko-San, un uomo appassionato di Cosplay che avrebbe speso la bellezza di 15mila dollari per farsi realizzare un costume che lo facesse somigliare in tutto e per tutto a un cane di razza Collie. I video della sua prima “passeggiata” hanno fatto il giro dei social, dove in tanti hanno espresso le loro reazioni rispetto alla vicenda.

L’uomo che ha speso 15mila dollari per sembrare un cane: i dettagli

In Giappone ha fatto il giro dei social la notizia di Toko-San, un uomo che avrebbe speso l’equivalente di 15mila dollari per farsi realizzare un costume – da una ditta specializzata nel settore – da Collie.

La vicenda ha suscitato le reazioni del pubblico social dove in tanti si sono dimostrati divertiti dalla questione, mentre altri l’hanno trovata “scioccante” e “terrificante” (stando a quanto riporta La Repubblica). L’uomo in questione avrebbe rilasciato alcune interviste dove avrebbe ribadito più volte che il suo sogno fosse quello di diventare identico a un cane.