Sui social è emersa una foto (presto cancellata) e che lascia supporre che De Martino e Cecilia Rodriguez fossero nello stesso posto.

Mentre su social si vocifera che la rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sia ormai insanabile, in tanti non hanno potuto fare a meno di notare alcuni scatti (riportati da Deianira Marzano) dove il ballerino e conduttore tv sarebbe stato ritratto sulla stessa barca in cui si sarebbe mostrata, poco dopo, anche Cecilia Rodriguez.

Alcune fonti di Deianira Marzano le hanno per altro riferito di aver visto i due cognati nello stesso locale e si domandano se, per caso, i due non stiano trascorrendo una vacanza insieme. Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?

Stefano De Martino

Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez: le foto sui social

Cosa sta succedendo tra Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez? I due hanno trascorso le vacanze insieme nonostante si vociferi ormai da settimane che lui e Belen si siano detti addio (in maniera per altro irreparabile)? Al momento sulla questione non sono emerse conferme e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di saperne di più.

In particolare in molti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se il conduttore o la sorella minore di Belen faranno chiarezza in merito alla questione. Al momento la famosa showgirl argentina ha preferito mantenere il massimo silenzio sulla sua vita privata e sulla sua discussa e presunta separazione da De Martino.