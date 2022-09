Aria di maretta tra Patrizia Rossetti e una ex concorrente del Gf Vip, Maria Teresa Ruta, furiosa con la ex compagna di Pechino Express.

Patrizia Rossetti ha da poco varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip, ma stanno facendo molto discutere alcune sue dichiarazioni contro i reality show. Mentre Maria Teresa Ruta, con cui ha condiviso l’avventura di Pechino Express, era nella Casa di Cinecittà, la Rossetti aveva dichiarato: “Meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show”. Parole dure, ma che solo oggi sono giunte all’orecchio della giornalista ed ex concorrente del Gf Vip.

Mara Teresa Ruta furiosa con Patrizia Rossetti

“Sono rimasta interdetta. Da Patrizia Rossetti proprio non me lo sarei aspettato! Caspita – ha sbottato la Ruta in una intervista per Pipol Gossip – . Ha fatto con me Pechino Express, e credevo ci fosse un’amicizia pulita”.

La ex del Gf Vip, quindi, ha rivelato di aver contattato telefonicamente l’amica poco prima dell’inizio del programma e di averle augurato il meglio per questa nuova avventura televisiva.

La Rossetti, però, pare non abbia mai avuto il coraggio di dirle personalmente quanto, invece, dichiarato nei salotti di Barbara D’Urso.

“Una volta che lei ha fatto il suo ingresso sono improvvisamente usciti su tutti i social le dichiarazioni che lei aveva fatto contro di me quando io mi trovavo all’interno del reality. Cose che, purtroppo, non avevo mai visto e che lei non mi aveva mai confessato a voce – ha continuato a spiegare Maria Teresa – . Mia figlia Guenda è intervenuta, io ci sono solo rimasta male. Forse lei aveva bisogno di soldi per ritornare dalla D’Urso”.

Ora, la Ruta pretende un confronto al Gf Vip: “Sarebbe carino se mi dicesse tutto in faccia! E magari le chiederei ‘come ci si sente a fare un reality dato che tu hai detto che per farne uno ci si debba svendere?’”.

