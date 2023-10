Dopo il suo addio improvviso al Grande Fratello, Heidi Baci ha deciso di spedire una lettera ai suoi ex coinquilini.

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello gli inquilini della Casa più spiata d’Italia hanno potuto finalmente ricevere delle spiegazioni da parte di Heidi Baci che, nel corso dell’ultima puntata, aveva avuto un acceso confronto con suo padre e aveva deciso di lasciare senza preavviso e senza spiegazioni lo show (passando dal confessionale, e per questo senza aver salutato gli altri concorrenti).

“Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento, la situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento era l’unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me”, ha scritto nel suo messaggio.

GF: la lettera di Heidi Baci

A pochi giorni dal suo improvviso addio al GF, Heidi Baci ha finalmente rotto il silenzio in merito alla questione e, pur non essendo entrata nei dettagli, ha inviato una lettera ai suoi ex compagni d’avventura.

“Nell’ultimo periodo all’interno della casa ho mostrato segni di titubanza, ero scossa e dubbiosa, e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre”, ha scritto nel suo messaggio l’ex concorrente.

Durante la penultima diretta dello show, Heidi aveva avuto un acceso confronto con suo padre, che le aveva manifestato il suo dispiacere nel saperla vicina a Massimiliano, un uomo molto più grande di lei. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se Heidi tornerà a parlare pubblicamente della vicenda.