A 7 anni dalla terribile aggressione subita da parte del suo ex, Gessica Notaro potrebbe presto riacquistare la vista.

Gessica Notaro ha confessato a DiPiù che presto si sottoporrà ad un intervento che dovrebbe consentirle di riacquistare la vista all’occhio sinistro (che porta fasciato da quando, nel 2017, subì la violenta aggressione con l’acido da parte del suo ex, Edson Tavares).

“Il merito è tutto di Dio. Da lui mi sento miracolata, mi sento nata sotto una buona stella”, ha dichiarato la modella e attivista.

Gessica Notaro

Gessica Notaro: l’intervento all’occhio

Gessica Notaro ha confessato con grande emozione che presto si sottoporrà ad un intervento che potrebbe consentirle di riacquistare la vista all’occhio sinistro, fortemente compromesso da quando (nel 2017) ha subito una violenta aggressione con l’acido da parte del suo ex, Edson Tavares (condannato a 15 anni di reclusione).

“Quando il mio aggressore mi gettò l’acido sul volto e rimasi sfigurata, invocai il Signore. Lo supplicai in maniera accorata. Gli dissi: “Ti prego Dio, prenditi la bellezza, ma lasciami la vista”, ha confessato la Notaro a DiPiù, e ancora:

“Gli promisi che se non fossi diventata cieca avrei fatto di tutto per dare una mano alle donne vittime di violenza, attraverso un’opera di testimonianza e di volontariato. Lui, per fortuna, mi ha ascoltato e mi ha fatto un ulteriore regalo”, ha confessato la modella e attivista che, nei mesi scorsi, è convolata a nozze con il grande amore della sua vita, Filippo Bologni. Oggi Gessica Notaro sembra aver finalmente trovato la felicità, e in tanti le hanno espresso il loro affetto e il loro incoraggiamento.