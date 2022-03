Gerry Scotti è stato la quarta scelta dello Show dei Record: secondo un’indiscrezioni sono 3 i conduttori che hanno rifiutato l’ingaggio.

Al timone dello Show dei Record, Gerry Scotti riscuote sempre un grande successo. Eppure, sembra che il conduttore non sia stato la prima scelta di Mediaset, bensì la quarta. Il Biscione si è rivolto a lui soltanto dopo che tre personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo hanno rifiutato l’ingaggio: di chi si tratta?

Gerry Scotti quarta scelta dello Show dei Record

Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, Gerry Scotti è stato la quarta scelta dello Show dei Record. Il conduttore è già stato al timone del format per ben due volte, nell’edizione del 2011 e in quella del 2015, alternandosi con altri volti dello spettacolo nostrano, come Barbara D’Urso ed Enrico Papi. Nel 2022, però, la scelta di Mediaset non era ricaduta su Scotti, almeno non in un primo momento. Stando a quanto si legge sulla rivista, il Biscione si è rivolto allo zio Gerry dopo che Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e Claudio Amendola gli hanno rifilato un sonoro “no”.

Al momento, è bene sottolinearlo, non sappiamo se l’indiscrezione corrisponda alla realtà dei fatti. I nomi citati dal settimanale Oggi, però, sono tutti e tre molto amati dal pubblico di Mediaset. Non solo, hanno anche condotto oppure sono stati ospiti di trasmissioni in onda su Canale 5 o Italia 1.

Scotti è davvero stato la quarta scelta dello Show dei Record? Non possiamo saperlo, ma anche se fosse non ci sarebbe nulla di male. D’altronde stiamo parlando di un format che non ha mai avuto un presentatore fisso.

Gerry Scotti resta una garanzia

Qualunque sia la verità, una cosa è certa: Gerry Scotti rappresenta una garanzia per il Biscione. Ogni programma che lo vede protagonista, sia come conduttore che come ospite, riscuote sempre un discreto successo. Come se non bastasse, difficilmente qualcuno parla male di lui. Sui social, ad esempio, non ha haters che lo tampinano come accade a Barbara D’Urso o a Belen Rodriguez. Insomma, non è un caso se viene chiamato con affetto zio Gerry.

