Quanto guadagna Flavio Insinna a L’Eredità: la cifra, spuntata fuori grazie ad un’indiscrezione dell’ultima ora, è astronomica.

Conduttore Rai piuttosto discusso, Flavio Insinna sembra che non se la passi per niente male, almeno da un punto di vista economico. Secondo un’indiscrezione lanciata dal giornalista Giuseppe Candela, il presentatore ha firmato un contratto a tanti zeri con Viale Mazzini. Vediamo, nel dettaglio, quanto guadagna Flavio Insinna.

Quanto guadagna Flavio Insinna a L’Eredità?

Una notizia che ha già fatto storcere il naso a molti, quella lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia. Stando a quanto sostiene il giornalista, il conduttore Flavio Insinna percepisce da ‘mamma’ Rai un compenso a dir poco astronomico. Per quel che riguarda L’Eredità, quiz show in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì in fascia pre serale, il presentatore incasserebbe “4 mila euro a puntata“. Pertanto, facendo un rapido calcolo, Flavio guadagnerebbe solo con il programma citato sopra 1 milione di euro all’anno. Le puntate totali per 365 giorni di messa in onda, infatti, sono “circa 250”.

Al guadagno che percepisce con L’Eredità si devono aggiungere anche altri compensi dovuti agli ingaggi che Insinna ottiene nel corso dell’anno. Attualmente, ad esempio, è tornato anche a far parte del cast di Don Matteo 13, dove ricopre i panni del Maresciallo Anceschi. Pertanto, anche se si tratta solo di un’indiscrezione, possiamo affermare che le economie finanziare di Flavio sono piuttosto floride.

La decisione della Rai nonostante le polemiche

Qualche anno fa, Flavio Insinna è finito al centro di una spiacevole polemica. All’epoca era al timone di Affari tuoi e Striscia la Notizia mandò in onda alcuni filmati in cui si sentiva il conduttore inveire contro alcuni concorrenti. Parole poco carine, insulti e chi più ne ha ne metta: questo è quanto i telespettatori si sono trovati a guardare grazie al servizio del Tg satirico di Antonio Ricci. Le polemiche sono nate in un lampo e il presentatore è stato sommerso di critiche. Nonostante tutto, la Rai ha deciso di tenerlo in squadra e, a quanto pare, di pagarlo profumatamente.

