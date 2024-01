L’ex concorrente del Grande Fratello George Ciupilan ha subito una brutta aggressione e ha mostrato sui social le gravi conseguenze.

Sono state ore di grande paura per l’ex volto anche del Grande Fratello, George Ciupilan. Il ragazzo, infatti, attraverso un video condiviso sulla propria pagina Instagram, ha raccontato di aver subito una brutale aggressione che gli ha provocato gravi conseguenze, al volto e al resto del corpo. Il giovane si è fatto vedere, infatti, col viso tumefatto e ha spiegato di aver riportato problematiche anche al tronco e altre zone.

Il racconto dell’aggressione a George Ciupilan

George Ciupilan

Sebbene si sia tenuto piuttosto vago su quanto accaduto, Ciupilan ha raccontato di essere stato aggredito da alcuni ragazzi. A quanto pare, l’ex volto del Grande Fratello è stato picchiato, anche se non è chiaro il motivo e soprattutto le modalità.

Quello che è certo è che George si sia fatto parecchio male: “Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni. Devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere”, le sue prime parole mentre girandosi a destra e sinistra faceva vedere i segni di quanto subito.

“Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità. Spero che a nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro succeda una cosa di questo tipo e che debba correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore”.

Staremo a vedere se nelle prossime ore il giovane vorrà dire qualcosa di più su quanto accaduto. Probabile che, a seguito dell’aggressione, possa esserci stata una denuncia, motivo per cui l’ex gieffe non si è voluto sbilanciare troppo sulla vicenda. La speranza è che possa riprendersi al meglio e tornare a sorridere.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex gieffino col racconto dell’esperienza vissuta e l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute: