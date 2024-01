Il Serale si avvicina e non tutti gli allievi della scuola di Amici potranno accedervi. In casetta arriva il crollo di una ballerino.

Nella scuola di Amici si avvicina il momento del Serale. Come ogni anno, gli allievi dovranno superare i compagni di classe per accedere alla fase conclusiva del programm. Anche per questo non tutti si sentono sicuri di riuscire ad esserci. Nel corso dell’ultimo daytime della trasmissione, in particolare il ballerino Simone è crollato chiedendo un confronto col suo maestro Emanuel Lo.

Amici, Simone crolla: il confronto con Emanuel Lo

Maria De Filippi

Dopo la puntata domenica di Amici, i ragazzi della scuola si si ritrovati in casetta. Qui, Simone è sembrato molto giù tanto da attirare l’interesse di Maria De Filippi che gli ha chiesto se volesse incontrare il suo professore Emanuel. Il ragazzo ha detto di sì e poco dopo ha avuto un faccia a faccia con il maestro.

“La mia paura è che essendo ad un punto del percorso abbastanza avanzato e vedendo che rimango sempre là… Io continio a provare, provare e riprovare e non c’è un riscontro positivo… Ho subito pensato che tu potessi magari sostituirmi oggi”; ha detto Galluzzo. “Questo mi fa paura? Mi dispiacerebbe perché questa cosa potrebbe essere una realtà. Se questo accadesse mi sentirei di aver perso”.

Il ballerino ha proseguito: “Io ci tengo a stare qui dentro. A livelli estremi. Da quando ho iniziato a ballare, il mio obiettivo è stato entrare qui dentro e dare il massimo qui dentro. Penso sia anche normale che uno inizi a farsi dei pensieri ad un certo punto”.

Al momento, però, non sembrano esserci state novità sul futuro del ballerino che quindi resta nella scuola e continuerà a lottare per ottenere un posto al Serale.

Di seguito anche il post su X del programma con il confronto tra Simone e il suo maestro Emanuel Lo: