Record per Gemma Louise, diventa nonna a 33 anni.

Gemma Louise è da record, poiché sarà nonna a 33 anni, stabilendo un primato in Gran Bretagna, secondo quanto riportato da tgcom24.it. Lei vive a Londra ed è mamma di Maize, che l’aveva partorita a 16: la figlia una settimana fa ha partorito invece a 17, facendo diventare Gemma una delle nonne più giovani al mondo.

In seguito la nonna giovanissima si è raccontata alla stampa britannica, affermando: “Mi scambiano per la madre del mio nipotino”. Gemma Louise ha ben tre figli, con la bambina più piccola che ha solamente sei anni. Secondo quanto riportato dal Sun, lei avrebbe anche detto: “Quando ho detto di essere la nonna sono rimasti tutti piuttosto scioccati”. Ovviamente la reazione di molti è incredibile, quando si vede una donna così giovane già essere nonna e mamma di tre stupendi figli. Voi che ne pensate? Credete che al giorno d’oggi non ci sia effettivamente un’età per diventare madri o nonne? Oppure pensate che sia esagerato essere nonna 33 anni come ha fatto la nostra Gemma Louise? Comunque sia, quella di Gemma è una famiglia da record che ha creato molto scalpore in Gran Bretagna, suscitando molte reazioni tra il popolo britannico e i suoi follower.