Gas è un nuovo social molto in voga in America e nel quale ci si scambiano complimenti. Scopriamo come funziona.

L’America è spesso fautrice di nuove tendenze e a volte tra queste ce ne sono anche di estremamente positive. Una tra le più chiacchierate in questi mesi è quella del nuovo social in cui ci si scambiano complimenti. Un’opzione che sta andando parecchio sopratutto tra gli studenti di scuole medie e superiori e che ha quindi attirato l’attenzione dei media in pochissimo tempo.

Gas: come funziona il social che si basa sui complimenti

La particolarità che rende Gas davvero speciale è la possibilità di un’interazione a prova di complimenti. In pratica, chi vi accede può complilare dei sondaggi anonimi nei quali esprimere solo pensieri positivi sugli altri.

smartphone

Tra le domande più gettonate c’è ad esempio “Chi ammiri segretamente?” o “Quale ragazzo ha il sorriso più bello”. I commenti vengono lasciati in forma autonoma e, come già detto, si basa solo su affermazioni positive.

Una funzione che dovrebbe rendere il social a prova di cyberbullismo e che per questo ne fa una risorsa preziosa per tutti e sopratutto per i giovani, solitamente troppo coinvolti da haters e messaggi negativi che sui social si diffondono sempre più rapidamente.

Discord e l’ampliamento di Gas

La fama di questo nuovo social è stata tale da attirare l’attenzione di Discord, piattaforma di gamer amatissima dai giovani e non solo. La società ha deciso di acquistare Gas per ampliare i propri orizzonti e per aiutarla a crescere maggiormente.

Inizialmente, quindi, Gas rimarrà autonoma, portando avanti lo scambio di commenti positivi. I fondatori, infatti, si uniranno a Discord lavorando come hanno fatto fino ad oggi e tutto per portare avanti il social mantenendone i requisiti positivi che l’hanno resa speciale.

L’app non è ancora disponibile in Italia, motivo per cui non è presente tra i social più famosi. Data la sua fama, però, potrebbe arrivare ben presto. Basta infatti pensare che seppur sia nata da poco, quest’app ha già raggiunto 250mila utenti, ottenendo svariate recensioni positive. Tutte basi che, insieme all’attenzione da parte di Discord lasciano intuire quanto abbia fatto presa tra i giovani e quanta strada possa ancora fare per il futuro.

Riproduzione riservata © 2023 - DG