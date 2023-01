Ogni anno le date del Carnevale cambiano, quindi quando inizierà e quando finirà nel 2023? Scopriamolo.

Il Carnevale 2023 si sta avvicinando rapidamente e la voglia di festeggiare aumenta sempre più. Questa festa è molto sentita in numerose città italiane come Venezia e Viareggio. Qui il Carnevale diventa una vera attrazione per i turisti grazie all’atmosfera colorata fatta di maschere, coriandoli, musica, balli e carri allegorici. Ogni anno però questa festa cade in una data differente e quindi non tutti sanno sempre quando è: scopriamo quando sarà quest’anno.

Carnevale 2023: le date

Secondo il Rito Romano, il periodo del Carnevale inizia la domenica della Settuagesima, il Giovedì Grasso è quello seguente e si chiude con il Martedì Grasso che cade dopo la domenica di Carnevale.

maschere di carnevale a venezia

Nel 2023 la data che segna l’inizio ufficiale del Carnevale è domenica 5 febbraio. Questo giorno, infatti è 70 giorni prima della domenica di Pasqua e rappresenta la Settuagesima. La fine del Carnevale è martedì 21 febbraio e dunque questo giorno rappresenta il famoso Martedì Grasso.

Oltre alla data di inizio e a quella di fine è bene sapere anche quando cadono nel 2023 gli appuntamenti intermedi di questo periodo di festa. Giovedì 16 febbraio ci sarà il cosiddetto Giovedì Grasso e domenica 19 febbraio sarà l’effettiva domenica di Carnevale.

Il giorno successivo alla fine del Carnevale – mercoledì 22 febbraio – sarà invece il Mercoledì delle Ceneri. Questo giorno rappresenta l’inizio della Quaresima, ovvero il periodo di 40 giorno che precede la Pasqua.

Le date del carnevale come si calcolano?

Il Carnevale si posiziona ogni anno in maniera differente nel calendario in quanto si tratta di una festa mobile. Per calcolare la data del Carnevale è fondamentale conoscere qual è il giorno in cui cade la Pasqua quel determinato anno. Il Carnevale, infatti, cade esattamente sei settimane prima di Pasqua.

