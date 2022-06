Che cos’è il Garter Day? E’ il giorno in cui in Inghilterra si celebra il nobile Ordine della Giarrettiera, il cui patrono è San Giorgio.

Il Garter Day è molto importante per la Regina d’Inghilterra e per tutti i nobili del Paese. Si tratta del giorno in cui si celebra il nobilissimo Ordine della Giarrettiera, il più antico movimento cavalleresco della Gran Bretagna. Nel 2022, nel giorno del santo protettore San Giorgio, è stato annunciato che anche la Duchessa di Cornovaglia Camilla entrerà a farne parte.

Garter Day: che cos’è il giorno dedicato all’Ordine della Giarrettiera

Istituito nel lontano 1348 da Re Edoardo III, l’Ordine della Giarrettiera è il più antico movimento cavalleresco della Gran Bretagna. Si ispira alla leggenda di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda e vede come membri i personaggi più importanti dell’Inghilterra. L’ordine ha un giorno dedicato, ovvero il Garter Day. Un tempo, soltanto gli aristocratici avevano accesso al gruppo, mentre oggi vengono accettati anche personalità che si sono distinti nel servizio pubblico, come gli ex Primi Ministri Tony Blair e John Major.

L’Ordine della Giarrettiera è composto da 24 cavalieri e dame da compagnia. A loro si aggiungono anche gli appartenenti alla Royal Family, che non rientrano in questo conteggio. Ovviamente, ad effettuare le nomine è la Regina Elisabetta, che nel 2022 ha inserito tra i membri anche Camilla, Duchessa di Cornovaglia. L’annuncio è arrivato dai canali ufficiali della famiglia reale: “Sua Maestà la Regina è stata gentilmente lieta di nominare Sua Altezza Reale la Duchessa di Cornovaglia, G.C.V.O., Dama Reale del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera“.

Al momento, i membri reali onorari dell’Ordine sono: il Principe Carlo, la Principessa Anna, il Principe Andrea, il Principe Edoardo, il Principe William, i cugini della Regina, il Duca di Kent, la Principessa Alexandra e il Duca di Gloucester.

Garter Day: l’Ordine della Giarrettiera in festa

I posti vacanti dell’Ordine della Giarrettiera vengono annunciati il giorno di San Giorgio, prima delle celebrazioni del Garter Day. La festività, invece, si tiene generalmente a giugno, presso la Cappella di San Giorgio, santo protettore del movimento, a Windsor. Nella giornata dedicata all’Ordine, “ogni cavaliere è tenuto a esporre uno stendardo con le sue armi nella Cappella, insieme a un elmo, uno stemma, una spada e una piastra smaltata. Queste ‘realizzazioni’ vengono tolte alla morte del cavaliere e le insegne vengono restituite al Sovrano“. Nel 2022, il Garter Day è andato in scena il 13 giugno, con tutti i membri agghindati con gli abiti tradizionali dell’Ordine.

