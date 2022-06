Cosa significa parlare in corsivo: tutto sul nuovo trend che spopola tra gli adolescenti su TikTok.

Hai mai sentito dei ragazzi “parlare in corsivo”? Forse ti sarà capitato se utilizzi TikTok, per svago o per lavoro. Si tratta in effetti di uno degli ultimi trend che spopolano sull’app più amata dai giovanissimi. Un trend simpatico e innocuo, che mette in mostra la fantasia dei ragazzi della Generazione Z e che è diventato talmente virale da iniziare a influenzare anche altri territori, come i reality show (si veda Il Collegio) o la musica, come nel caso di Sangiovanni, che per molti “canta in corsivo”. Ma cosa significa davvero “parlare in corsivo” e da dove è nata questa moda?

Il significato di parlare in corsivo su TikTok

Tutti noi, fin da piccoli, abbiamo cercato di inventare un linguaggio tutto nostro. È proprio dell’età giovanile voler inventare un nuovo modo di comunicare, un codice che possa sfuggire al resto del mondo. E anche la Generazione Z non ha voluto essere da meno, prendendo spunto dai propri idoli per dar vita a un modo di parlare davvero originale.

Tik Tok

Parlare in corsivo vuol dire, in poche parole, cercare di prendere in giro una certa cadenza milanese, un po’ cantilenata. Esempi del “parlare in corsivo” possono essere sentiti in tantissimi video su TikTok, ma anche su YouTube, attraverso frasi tipiche come: “Ceh amïo ma tuttuœ bënê?“. Dove “amïo” sta per “amo“, o “amore“.

Parlare in corsivo: il caso Giulia Caselli

Tra i primi show che hanno dato una popolarità maggiore a questo fenomeno c’è Il Collegio. Il reality di casa Rai, tra i programmi più amati e seguiti dal pubblico pre-adolescenziale, ha di fatto dato linfa al “parlare in corsivo”, grazie anche al successo di una protagonista dal forte accento milanese. Un accento che è riuscito a spopolare, però, anche tra i giovani di altre città italiane. Non a caso, è possibile su TikTok sentire molti ragazzi napoletani, o di altre città del Sud, impegnarsi per imitare una parlata così diversa dalla loro.

Di seguito il video dei biscotti di Sofia che ha dato, di fatto, origine al fenomeno del corsivo ne “Il Collegio”:

Tra gli “inventori” del parlare in corsivo, comunque, non si può non citare la tiktoker Giulia Caselli, una delle più celebri star del social in Italia. Una ragazza, che, tra l’altro, non è milanese, ma di Ascoli Piceno. Se lei è stata una delle prime dive di TikTok a diventare famosa con questo modo di parlare, oggi cercando tra gli hashtag “corsivo” o “corsivo milanese” è possibile incappare in numerosissimi video e tutorial che ci spiegano non solo come si parli ma anche come si scriva il “corsivo”. Insomma, se vuoi approfondire il discorso, fai pure un salto sulla nota app!

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG