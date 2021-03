Gabry Ponte ha annunciato che diventerà molto presto papà per la prima volta. Il dj non ha mai svelato l’identità della sua compagna.

Gabry Ponte ha rivelato che presto diventerà padre del suo primo figlio. Il dj ha pubblicato una foto dell’ecografia e non ha nascosto la sua emozione: “E niente, sto per diventare papà! Quante emozioni quest’anno”, ha scritto via social. Da sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, Gabry Ponte non ha svelato l’identità della donna che gli darà il suo primo figlio.

Gabry Ponte sarà papà: il tenero annuncio

Tra pandemia, intervento al cuore e un figlio in arrivo, l’ultimo anno è stato decisamente “movimentato” per Gabry Ponte: sui social il dj non ha nascosto ai fan il suo stato d’animo, mantenendo comunque riservatezza in merito alla sua sfera privata.

Per quanto riguarda l’arrivo del suo primo figlio il dj e produttore discografico non ha ancora svelato se sarà un maschietto o una femminuccia, e a quanto pare non sarebbe intenzionato a svelare neanche l’identità della donna al suo fianco (che forse, come lui, preferisce mantenere la propria privacy al sicuro).

L’intervento al cuore

Solo alcuni mesi fa Ponte aveva annunciato via social di doversi sottoporre a un delicato intervento al cuore a causa di una patologia congenita. Sui social il dj si era mostrato sereno e ottimista sul letto d’ospedale, nonostante dovesse sostenere di lì a poche ore il delicato intervento. “Tra un po’ me ne vado sotto i ferri per fare questo tagliando importante, e poi approfitterò di questo periodo di “stop” forzato dai concerti per rimettermi in forze e tornare più carico che mai!”, aveva scritto nel suo post via social, che aveva da subito ricevuto il calore e il sostegno da parte dei fan.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gabryponte/?hl=it