Aidan Turner, colui che veste i panni di Leonardo nell’omonima serie tv, si è sposato in Italia: le nozze segrete con la collega.

Aidan Turner è diventato famoso in Italia grazie alla serie tv Leonardo, in onda sul primo canale della Rete. Attore irlandese di rara bellezza, è sul set cinematografico che ha conosciuto la donna che, stando a numerose indiscrezioni, è diventata sua moglie. Le nozze, tenute segretissime, si sarebbero svolte proprio nel bel Paese.

Aidan Turner si è sposato in Italia: le nozze segrete

Diventato famoso in Italia grazie alla serie tv Leonardo, dove interpreta proprio l’artista, Aidan Turner si è sposato in gran segreto. A diffondere la lieta novella è il tabloid The Sun, che sostiene che la location delle nozze sia stata proprio l’Italia. La dolce metà dell’attore irlandese è la collega Caitlin Fitzgerald, conosciuta 3 anni fa sul set del film L’uomo che uccise Hilter e poi Bigfoot.

Aidan e Charlize, se l’indiscrezione fosse confermata, si sarebbero sposati al termine delle riprese di Leonardo. La serie tv in onda su Rai1 è stata girata tra la Toscana e il basso Lazio ed è proprio in queste zone che sarebbe andato in scena il matrimonio segreto. “Sono follemente innamorati e non vedevano l’ora di sposarsi non appena i loro rispettivi impegni glielo avessero permesso. Sono entrambi molto riservati e hanno tenuto la cerimonia nascosta, ma lui è stato visto camminare da solo indossando la fede”, ha raccontato un insider al The Sun.

Ecco un raro scatto che li ritrae insieme:

RICORDIAMO AL MONDO CHE Aidan Turner è felice e fidanzato con Caitlin Fitzgerald che è la mia amata Tabitha di Succession #leonardolaserie pic.twitter.com/tC7YclQDR7 — Lady Kendall Roy 🤙🏻🎧🤎🧸 (@SimonaCroisette) March 23, 2021

Aidan Turner e Caitlin Fitzgerald: la storia d’amore

Fin dall’inizio della loro storia d’amore, Aidan Turner e Caitlin Fitzgerald hanno fatto di tutto per tenersi lontani dai riflettori. Non a caso, nel corso di questi tre anni di fidanzamento, difficilmente i paparazzi sono riusciti ad immortalarli insieme.

Quando si sono incontrati, Aidan e Caitlin avevano entrambi storie importanti alle spalle, ma non sono riusciti a resistere all’attrazione reciproca. Hanno seguito il loro istinto e, considerato il matrimonio segreto, hanno fatto più che bene.

Lavorando a stretto contatto sul set del film L’uomo che uccise Hilter e poi Bigfoot la sintonia è cresciuta giorno per giorno. Non a caso, i due interpretavano proprio una coppia di innamorati. Da quel momento sono diventati inseparabili e la notizia delle nozze non sorprende nessuno. I fan, però, vorrebbero vedere almeno uno scatto del loro giorno speciale. Saranno accontentati? Staremo a vedere.