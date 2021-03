La madre di Fabrizio Corona è tornata a prendere le difese dell’ex Re dei paparazzi dopo il suo trasferimento al carcere di Monza.

Gabriella Privitera, madre di Fabrizio Corona, è intervenuta a Live – Non è la D’Urso per prendere pubblicamente le difese di suo figlio, da pochi giorni trasferito al carcere di Monza dopo aver trascorso alcune settimane all’ospedale di Niguarda (a causa delle ferite da lui inferte contro se stesso). In ospedale Corona aveva iniziato lo sciopero della fame e della sete come protesta per la revoca dei suoi domiciliari. “Non mangia ancora. Ho visto gli esami del sangue, sono molto preoccupata. C’è la possibilità che mio figlio muoia, è alta questa probabilità”, ha dichiarato Gabriella Privitera.

FABRIZIO CORONA

Gabriella Privitera difende Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è stato trasferito al carcere di Monza e nei giorni scorsi sua madre e i suoi avvocati hanno espresso preoccupazione per le sue condizioni di salute.

Oltre ad essersi ferito volutamente all’arrivo delle forze dell’ordine (realizzando un video shock che ha presto fatto il giro dei social) Corona ha iniziato lo sciopero della sete e della fame e si è detto pronto a morire pur di non tornare in carcere. Sua madre, Gabriella Privitera, ha lanciato un appello dal salotto di Live – Non è la D’Urso affinché il ministro della giustizia ascolti le richieste di suo figlio. “Ha pagato per questo che ha fatto. Non accetto più che mio figlio subisca delle violenze di questo tipo. Se muore lo devono avere sulla coscienza“, ha dichiarato la madre di Corona al salotto tv.

Le condizioni di Fabrizio Corona

Dopo circa 10 giorni trascorsi sotto osservazione al reparto psichiatrico dell’ospedale di Niguarda, Fabrizio Corona è strato trasferito in carcere perché le sue condizioni sarebbero state – stando a quanto riporta l’Ansa – stabili. Nei giorni scorsi i suoi avvocati, così come la madre, hanno manifestato preoccupazione per le condizioni di salute dell’ex Re dei paparazzi. In suo sostegno si erano espressi anche Adriano Celentano, Gianluca Grignani e l’ex compagna Belen Rodriguez.