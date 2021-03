Dei ladri sono riusciti a sottrarre a Beyoncé borse e abiti firmati per un valore di oltre 1 milione di dollari.

A quanto riporta Tmz alcuni ladri avrebbero messo in atto un furto (per il valore di oltre 1 milione di dollari) prelevando abiti firmati, borse e oggetti di lusso da un magazzino appartenente a Beyoncé Knowles. I malviventi sarebbero riusciti a irrompere nel magazzino per ben 2 volte, portando via un’enorme quantità di oggetti di lusso di proprietà della cantante. La polizia al momento non avrebbe eseguito alcun arresto.

Beyoncé: furto per 1 milione di dollari

Come altre celebrità anche Beyoncé avrebbe depositato alcuni dei suoi beni in una sorta di “deposito di stoccaggio”, dove malauguratamente nei giorni scorsi sarebbero stati eseguiti ben 2 furti da parte di alcuni malviventi, che sarebbero riusciti a sottrarre – a quanto riporta Tmz – borse firmate e abiti d’alta moda per un valore di 1 milione di dollari.

BEYONCE

Al momento la cantante non ha commentato la vicenda, e le forze dell’ordine starebbero svolgendo le dovute indagini. Di recente un episodio simile è capitato anche a Miley Circus, mentre Lady Gaga è balzata alle cronache per il rocambolesco furto dei suoi due cani (e del ferimento del dogsitter a cui era erano stati affidati).

Il furto ai danni di Lady Gaga

Mentre era in Italia sul set del nuovo film ispirato all’omicidio Gucci, Lady Gaga è stata derubata di 2 dei suoi 3 cani a Hollywood. Nel tentativo di rapire i cani i malviventi avevano sparato al dogsitter Ryan Fischer, trasportato d’urgenza in ospedale. In seguito – forse a causa della grande eco mediatica scatenata dalla vicenda – i malviventi hanno abbandonato gli animali in una strada deserta e si sono dati alla fuga. I due amici a quattro zampe sono stati consegnati da una donna alle forze dell’ordine che Lady Gaga ha ringraziato pubblicamente attraverso i social.