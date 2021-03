Drusilla Gucci, concorrente molto amata de L’Isola dei Famosi 2021, ha confessato di vivere in una casa infestata dai fantasmi.

Concorrente molto apprezzata de L’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci ha raccontato ai compagni d’avventura qualche dettaglio in più sulla sua vita. Nello specifico, ha rivelato che la sua casa è infestata dai fantasmi. La pronipote di Guccio Gucci vive in una dimora che appartiene alla sua famiglia da oltre 1000 anni e le leggende che aleggiano attorno alla proprietà sono tante. Tralasciando le storie che si tramandano da generazione in generazione, Drusilla ha ammesso che lei sente e convive con queste strane presenze.

Drusilla Gucci: il racconto sui fantasmi

Prima della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2021, Drusilla Gucci era ai più un personaggio sconosciuto. Appena arrivata in Honduras non ha attirato la curiosità dei telespettatori, poi con il passare dei giorni è riuscita ad aprirsi un po’. Pian piano ha conquistato i fan, che le hanno concesso anche di vincere il televoto con Akash Kumar.

Nelle ultime ore, Drusilla ha rivelato ai suoi compagni d’avventura che vive in una casa infestata dai fantasmi. La dimora, che appartiene alla sua famiglia da oltre 1000 anni, si trova vicino ad un cimitero di suore.

“Una volta ero nel mio letto, stavo dormendo ed ho sentito che qualcuno mi ha chiamato, urlando: ‘Drusilla!’. Io ho aperto gli occhi e sbam, mi è arrivato un ceffone. L’ho proprio sentito. Ma non ho avuto paura, mi sentivo tipo sospesa, non so come spiegarvi. Ho un sacco di candele perché a volte va via la luce. Quando succedono queste cose la mia sensazione è di calma, una calma assurda“, ha confessato Drusilla.

Fonte foto: https://www.instagram.com/_drusillagucci/?hl=it

Drusilla e gli aneddoti da brividi

Il racconto della pronipote di Guccio Gucci non termina qui. La naufraga dell’Isola 2021 ha raccontato un altro aneddoto da brividi. Una volta, lei e sua madre hanno invitato in casa un’amica di famiglia che è una sensitiva e la donna non ha avvertito buone vibrazioni.

“Un’amica di mia mamma è una sensitiva vera e propria ed una volta è venuta a casa nostra- E ci ha chiesto di andare in bagno. Appena entrata in questo bagno c’è rimasta cinque secondi e poi è subito uscita con una faccia bianchissima e ci ha chiesto se avessimo un altro bagno. Noi le abbiamo chiesto se era rotto e lei ci ha risposto che in quel bagno si era impiccato un uomo e lei lo aveva visto“, ha dichiarato Drusilla.

Come se non bastasse, oltre ad avere ‘contatti’ con i fantasmi, la Gucci ha anche rivelato di sentirsi molto attratta “dalla morte“. Colleziona ossa di animali morti, che trova nel suo bosco. Al momento, tra i suoi ‘pezzi’ più rari ci sono un teschio di un gatto e delle corna di capriolo.

Ecco il video del racconto sulla suo collezione di ossa: