Elisa Isoardi ha letteralmente stregato il pubblico inglese tanto che anche il Sun ha voluto dedicare un articolo alla bella naufraga.

Ad Elisa Isoardi gli ammiratori non sono mai mancati. Bella e con delle curve mozzafiato la conduttrice da oggi, può vantare nella sua folta schiera di fan anche il popolo inglese. La naufraga dell’Isola dei famosi 2021 è apparsa infatti sul noto tabloid britannico, il Sun che ne ha prima lodato le splendide forme e poi le ha anche dedicato una gallery con degli scatti ripresi proprio dall’account Instagram dell’ex compagna di Matteo Salvini.

Gli inglesi sono pazzi di Elisa Isoardi

Sicuramente anche per via della partecipazione del loro connazionale, l’ex calciatore Paul Gascoigne il popolo inglese si è affezionato alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi italiana e condotta da Ilary Blasi ma pare che piuttosto che concentrarsi su Gascoigne, i telespettatori britannici abbiano già scelto la loro concorrente preferita che in questo caso è proprio la bella conduttrice televisiva, Elisa Isoardi.

Ed eccola la nostra bella naufraga italiana che è apparsa sul noto tabloid inglese The Sun con tanto di articolo e foto a corredo per esaltarne le forme perfette e la sensualità.

Elisa Isoardi naufraga sexy all’Isola dei Famosi

Proprio in occasione della sua avventura in Honduras, Elisa Isoardi aveva confessato di essere pronta a mostrare un lato inedito di sé e aveva così dichiarato: “Non credo che la mia partecipazione al reality possa essere vista come un momento non facile della mia carriera. La chiave è trasformare una opportunità di lavoro in un’opportunità di vita”.

“Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con l’Isola. Credo nel fato e questo era il momento giusto: ho bisogno di un reset e di cambiare aria”.