Mentre i Ferragnez hanno svelato primi retroscena sul loro nuovo quadretto familiare, Maria Elena Boschi ha confessato di desiderare un figlio insieme a Giulio Berruti.

I Ferragnez hanno tutti gli occhi puntati su di loro per via della nuova arrivata, Vittoria Lucia Ferragni. Mentre la coppia si gode l’inizio di questa nuova vita in 4, Maria Elena Boschi ha confessato di desiderare un figlio insieme al compagno, l’attore Giulio Berruti. Belen Rodriguez intanto – incinta della sua seconda figlia – ha scagliato una frecciatina contro il suo ex, Stefano De Martino, mentre la madre di Fabrizio Corona è tornata a difendere suo figlio in diretta tv.

L’arrivo di Vittoria e la confessione di Maria Elena Boschi

Tra siparietti ironici e momenti di grande tenerezza, Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso con i fan i primi dettagli dell’arrivo della piccola Vittoria nel loro lussuoso appartamento a Citylife.

Chiara Ferragni e Fedez

Dopo che la piccola è giunta finalmente a casa, i genitori non hanno potuto fare a meno di notare, con ironia, che il figlio Leone sarebbe stato leggermente geloso. In alcuni video postati dalla coppia si vede il piccolo mentre rifiuta di dare un bacio alla nuova arrivata nonostante le insistenze dei suoi genitori.

Intanto, a Verissimo, Maria Elena Boschi ha rivelato che la sua storia con Giulio Berruti procederebbe a gonfie vele e non ha nascosto di sognare presto un figlio: “Diventare madre? Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio poi viene naturale pensarci, perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”, ha dichiarato.

La frecciatina di Belen e la madre di Corona

Restando in tema di dolci attese Belen Rodriguez – incinta della sua seconda bambina insieme ad Antonino Spinalbese – ha scagliato in diretta tv una frecciatina contro l’ex marito, Stefano De Martino. “Santiago è uguale al padre, ma l’intelligenza l’ha presa da me”, ha chiosato la showgirl a Domenica In. Stefano replicherà?

Belen Rodriguez

Continua a suscitare grande interesse la vicenda di Fabrizio Corona, da poco trasferito al carcere di Monza dopo la revoca del suo differimento pena. Sua madre, Gabriella Privitera, è intervenuta in sua difesa a Live – Non è la D’Urso: “Ha pagato per questo che ha fatto. Non accetto più che mio figlio subisca delle violenze di questo tipo. Se muore lo devono avere sulla coscienza“, ha dichiarato la donna in diretta tv manifestando preoccupazione per le condizioni di salute dell’ex Re dei paparazzi.