Gabriel Garko ha annunciato via social la scomparsa di suo padre. In tanti tra fan, amici e colleghi gli hanno espresso le loro condoglianze.

Con estremo dolore Gabriel Garko ha annunciato via social la scomparsa di suo padre, che da tempo avrebbe lottato contro una grave malattia. “Ciao papà, fai buon viaggio”, ha scritto l’attore postando alcune foto del genitore. I due erano molto legati e lo stesso Garko, dopo il suo coming out, ha confessato di essersi sempre sentito protetto dai suoi genitori.

Gabriel Garko in lutto: il padre è morto

Poche settimane fa a Chi Gabriel Garko aveva confessato che suo padre stesse male e nelle ultime ore purtroppo è giunta la conferma della scomparsa dell’uomo. Gabriel Garko ha postato un tenero messaggio in suo onore e ha condiviso con i fan alcune foto dei suoi genitori da giovani.

Tra i tanti che gli hanno espresso la loro vicinanza commentando il post vi sono anche Eva Grimaldi (che ha scritto tra i commenti: “Gabriel avevi bisogno di un buon angelo , ora ce l’hai non dimenticarlo mai”) Adua Del Vesco, Stefania Orlando e Jonathan Kashanian.

Il rapporto con i genitori

L’attore non ha mai fatto segreto di aver sempre avuto uno splendido rapporto con i suoi genitori, che lo avrebbero fatto sentire accettato e protetto. Dopo il suo coming out in diretta tv Garko aveva confessato a Verissimo:

“Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hanno sempre aiutato, coperto. Ma i miei genitori sono un po’ strani sotto questo punto di vista, perché per il lavoro che faccio a mia madre non è che sia sempre mai piaciuto tanto, però non le piaceva perché pensava che non ce la facessi, poi quando ce l’ho fatta hanno comunque continuato a trattare come figlio non come persona famosa”.