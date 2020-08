Furti multimilionari? Paris Hilton, Kim Kardashian e Orlando Bloom sono solo alcuni dei personaggi famosi che, loro malgrado, ne sanno qualcosa.

Nonostante molte di queste star abitino in ville extra lusso con sistemi di sicurezza all’avanguardia, anche a loro è capitato di essere state vittime di un furto. Tra danni economici, furti multimilionari e operazioni a dir poco rocambolesche per cercare di introdursi nella casa di qualche malcapitato vip, scopriamo quali sono stati i furti ai danni delle star più clamorosi di sempre.

Furti da record ai danni delle star

Uno dei furti più clamorosi ai danni delle star è stato senza dubbio quello messo in atto da una banda di malviventi all’hotel de Portals di Parigi. A subire il danno fu Kim Kardashian, che venne legata da alcuni uomini “mascherati da poliziotti”. Il bottino, a quanto riporta l’Huffington Post, sarebbe ammontato a ben 9 milioni di euro (solo l’anello indossato dall’imprenditrice quella notte avrebbe avuto un valore di ben 4 milioni).

Kimono Kim Kardashian

Un altro dei più famosi furti ai danni delle star è stato senza dubbio quello subito dall’ereditiera Paris Hilton. La cifra esatta derubata all’ereditiera (tra vestiti griffati, borse e gioielli) non è mai stata resa ufficiale, anche se la banda che ha messo in atto il crimine è stata arrestata.

Si trattava della cosiddetta “Bling Ring”, una banda di criminali che sarebbe riuscita a intrufolarsi nelle case dei personaggi famosi dopo aver attentamente studiato i loro spostamenti. Oltre a Paris Hilton anche Megan Fox e Orlando Bloom sarebbero stati derubati dai “Bling Ring”.

Anche la diva italiana Sophia Loren è stata senza dubbio protagonista, suo malgrado, di uno dei furti più clamorosi della storia: negli anni ’60 fu vittima de “Il Gatto”, alias Ray Jones, noto nell’ambito della malavita londinese per i suoi furti intelligenti compiuti con minuziosità.

Fingendosi un ricco finanziere con tanto di Rolls Royce, il Gatto si sarebbe intrufolato in uno chalet affittato dalla Loren, e lì – complice l’assenza di qualcuno in casa – avrebbe prelevato una collana di zaffiri, delle parure di diamanti, smeraldi e rubini, un anello e un paio di orecchini (per un valore di circa 5 miliardi, stando a La Repubblica).