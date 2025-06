Fuori dal Coro: anticipazioni 4 giugno su Rete4 e ospiti del programma di Mario Giordano

Mario Giordano torna su Rete4 con Fuori dal Coro: nella puntata del 4 giugno inchiesta sull’immigrazione, imam radicali e ladri di case. Le anticipazioni e gli ospiti.

Non solo l’iconico film Se scappi, ti sposi su Rai1: se sei interessato all’attualità, ai temi di sicurezza e immigrazione, questa sera, mercoledì 4 giugno, non perdere su Rete4 la nuova puntata di Fuori dal Coro. Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata del programma condotto da Mario Giordano.

Fuori dal Coro, immigrazione e diritto d’asilo: l’inchiesta sui finti rifugiati politici

La nuova puntata di Fuori dal Coro di mercoledì 4 giugno parte con un’inchiesta che promette di far discutere. Al centro dell’attenzione, su Rete4 ci sono gli immigrati che entrano in Italia dichiarandosi rifugiati politici, pur non avendone diritto.

Secondo quanto anticipato dal programma condotto da Mario Giordano, tra i richiedenti asilo riescono a infiltrarsi anche soggetti che utilizzano strumentalmente le tutele previste per chi scappa da persecuzioni e guerre.

Un tema caldo che solleva interrogativi su come venga gestito il diritto d’asilo nel nostro Paese e su quali siano le conseguenze di queste falle per la sicurezza interna e la credibilità del sistema stesso.

Da Verona un reportage sulla formazione di alcuni imam radicalizzati

Subito dopo, la trasmissione si sposterà a Verona, città dove si stanno registrando segnali preoccupanti legati alla presenza dei Fratelli Musulmani. Il reportage, realizzato sul campo, indaga infatti su presunte infiltrazioni nel territorio, con particolare attenzione alla formazione di alcuni imam radicalizzati. Un fenomeno che desta allarme per le sue possibili implicazioni sociali e culturali, soprattutto in un contesto come quello italiano.

La puntata si chiuderà infine con un aggiornamento sulle nuove segnalazioni relative ai ladri di case, una piaga che colpisce sempre più famiglie italiane. Mario Giordano darà voce a chi è vittima di occupazioni abusive, affrontando un altro tema sentito e spesso trascurato nell’agenda politica.