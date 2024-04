Ecco quali sono le location di Freaks Out, il pluripremiato film di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria e Aurora Giovinazzo.

Apprezzato sia in Italia che all’estero, Freaks Out è uno dei film di maggiore successo di Gabriele Mainetti. La storia è ambientata nella Roma del 1943, in piena seconda guerra mondiale, i protagonisti sono quattro freaks (fenomeni da baraccone) tutti dotati di poteri che si troveranno a combattere contro i nazisti per salvare la loro vita e quella di Israel, il proprietario ebreo del circo dove si esibiscono. La pellicola ha ricevuto diversi premi importanti ed è stato un successo ai botteghini. Vediamo ora quali sono le location di Freaks Out.

Freaks Out: le location del film

Abbiamo detto in precedenza che la storia raccontata in Freaks Out è ambientata a Roma ma le riprese non si sono svolto solamente nella Capitale. Il Circo Mezzapiotta, dove si esibiscono i quattro freaks protagonisti, all’inizio del film lo vediamo in una piazza che in realtà non è a Roma: ma è Piazza San Lorenzo a Viterbo.

CLAUDIO SANTAMARIA

A Roma è stata girata la scena combattimento tra Fulvio e i nazisti, per la precisione in viale Monte Oppio, ma anche quella di Matilde che riesce a fuggire dal tentativo di stupro da parte del soldato tedesco (la scena è stata girata all’Isola Tiberina).

A Roma si trova anche il circo dei nazista e la cascina in rovina dove i Freaks e Isreal trascorrono una notte che è Villa Kock, sulla collina di Montecucco.

Le scene con i partigiani in montagna sono state girate invece a Camigliatello Silano, in provincia di Cosenza.

Freaks Out: il cast del film

I quattro protagonisti principali di Freaks Out sono Fulvio, interpretato da Claudio Santamaria, Matilde, interpretata da Aurora Giovinazzo, Cencio e Mario, impersonati da Pietro Castellitto e Giancarlo Martini.

A vestire i panni di Israel è invece Giorgio Tirabassi. Nel cast del film troviamo poi anche Franz Rogowski, Anna Tenta, Mas Mazzotta, Sebastian Hulk, Emilio De Marchi e Olivier Bony.