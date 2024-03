Quali sono le migliori frasi sulle sconfitte? Vi presentiamo una selezione di frasi che spingono a rialzarsi, sempre e comunque.

Le sconfitte fanno parte della vita e aiutano a crescere, anche quando bruciano e sembrano insopportabili. C’è sempre una lezione da imparare, ma è necessario essere percettivi al massimo, altrimenti si rischia di essere risucchiati dal vortice del rimuginio. Vediamo quali sono le frasi più belle sugli insuccessi.

Le più belle frasi sulle sconfitte

Qualcuno crede che le sconfitte debbano essere vissute come un fallimento, ma la realtà è ben diversa. Il termine fallimento porta con sé un’accezione negativa, che non fa altro che condurre all’abbattimento del corpo e della mente. La sconfitta è una parola ugualmente sfavorevole, ma che non spegne la speranza. Gli insuccessi fanno parte della vita, ma bisogna sempre continuare a sperare in un domani migliore. Vi presentiamo una selezione di frasi a tema per riflettere sull’argomento:

I popoli imparano più da una sconfitta, che non i re dal trionfo. (Giuseppe Mazzini)

Wellington è un pessimo generale. Prevedo la vittoria entro l’ora di pranzo. (Napoleone Bonaparte)

Il momento in cui inizi a parlare di cosa farai se perdi, hai perso. (George Pratt Schultz)

Porto con me la consapevolezza della sconfitta come un vessillo di vittoria. (Fernando Pessoa)

Quando perdi, non perdere la lezione. (Dalai Lama)

Qual è l’apporto di una sconfitta? Una visione più precisa di noi stessi. (EM Cioran)

Gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio (Winston Churchill)

La difesa sballata, il centrocampo endemicamente fioco, l’attacco scomposto di gente molto sollecitata a impaurirsi. E dove credevamo di andare? (Gianni Brera)

Arrivare secondo significa soltanto essere il primo degli sconfitti. (Ayrton Senna)

Tu non vinci l’argento, tu perdi l’oro. (Anonimo)

Ricorda che le sole volte in cui perdi davvero è quando non ti stai impegnando al 100 per cento. (H. Jackson Brown Jr.)

Chi dice che vincere o perdere non conta, probabilmente ha perso.. (Martina Navratilova)

Non abbiamo perso la partita; abbiamo solo esaurito il tempo. (Vince Lombardi)

Mai confondere una singola sconfitta con una sconfitta definitiva. (Francis Scott Fitzgerald)

Nessuno è sconfitto se non accetta di esserlo nella realtà. (Napoleon Hill)

La più grande prova di coraggio è sopportare la sconfitta senza perdere il cuore. (Robert Green Ingersoll)

L’unico vero fallimento sta, in realtà, nel permettere alla sconfitta di avere la meglio su di noi. (Anthony Clifford Grayling)

Un uomo può essere distrutto, ma non sconfitto. (Ernest Hemingway)

In questa vita è più importante saper perdere che saper vincere. Eppure quasi sempre, a partire dalla scuola, si sforzano di insegnarci la meno importante delle due cose. (Fabrizio Caramagna)

Il successo è l’abilità di passare da un fallimento all’altro senza perdere il tuo entusiasmo. (Winston Churchill)

Ci vuole solo coraggio, o forse buon senso, per capire che le lezioni migliori sono di solito le più dure; e che spesso fra queste ultime c’è la sconfitta. (Anthony Clifford Grayling)

Perdere è un modo di apprendere. E vincere, un modo di dimenticare quel che si è appreso. (Carlos Drummond De Andrade)

Puoi imparare una riga dalla vittoria e un libro dalla sconfitta. (Paul Eugene Brown)

Chi si crogiola nella sconfitta, la merita. (Roberto Gervaso)

Nell’operazione militare vittoriosa prima ci si assicura la vittoria e poi si dà battaglia. Nell’operazione militare destinata alla sconfitta prima si dà battaglia e poi si cerca la vittoria. (Sun Tzu)

In occidente non esiste la cultura del perdente, solo l’esaltazione del vincitore. Ma è nella sconfitta che si manifesta la gloria dell’uomo. (Leonard Cohen)

Frasi sugli insuccessi per se stessi o per gli altri

Le frasi sulle sconfitte possono essere indirizzate a se stessi o agli altri. Non importa quanto grave sia l’insuccesso, ciò che conta è l‘insegnamento che possiamo trarne.