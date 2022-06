Cosa scrivere quando si vuole trasmettere un pensiero sulle persone strane oppure sulla stranezza? Vediamo le frasi adatte per l’occasione.

Frasi sulle persone strane ne abbiamo? Certo, d’altronde sono proprio le stranezze a rendere uniche le persone. Quanto sarebbe noioso il mondo se fossimo tutti uguali? Tanto, tantissimo. Diamo uno sguardo alle citazioni più belle di sempre, quelle utili a far comprendere che essere strambi è una gran bella fortuna.

Frasi sulle persone strane: le migliori di sempre

“Ti svelo un segreto: tutti i migliori sono matti“: la citazione, per quei pochi che ancora non lo sanno, viene dal film Alice in Wonderland e calza a pennello per l’occasione. Le persone che generalmente si considerano strane o strambe sono soltanto vittime di una società che impone la standardizzazione come regola di vita. Eppure, senza addentrarci nei pensieri dei grandi filosofi, chi o cosa stabilisce la stranezza? La domanda non ha bisogno di risposte. Di seguito, una selezione di frasi sulle persone strane:

In passato pensavo che chiunque facesse qualcosa di strano fosse strano. Ora so che sono le persone che chiamano strani gli altri a essere strane. (Paul McCartney);

Le ragazze sono così strane che non si sa mai cosa vogliano dire. Dicono di no quando vogliono dire di sì, e fanno uscire di senno un uomo solo per il gusto di farlo. (Louisa May Alcott);

Quanto è strano e incoerente il comportamento degli uomini! Snobbano i loro contemporanei e vogliono essere lodati dai posteri, che non conoscono e non vedranno mai. È come se uno si dispiacesse perché non l’hanno lodato gli antenati. (Marco Aurelio);

Ognuno di noi ha i suoi nascondigli, e ognuno di noi sopporta le piccole stranezze delle persone che amiamo. (Cecelia Ahern);

Tu dici strano, io dico unico. (Christian Baloga);

Io adoro le stranezze e quando definisco una donna troppo normale non mi piace mai. Anche se mi accorgo di cose insolite le amo senza chiedere spiegazioni, perché o ti prendi tutto di qualcuno e ti lasci risucchiare come in una spirale fantastica o è meglio che passi oltre, senza fermarti. (Massimo Bisotti);

Ognuno è lo strambo di qualcun altro. (Arthur Bloch);

Per questa stranezza di carattere mi sono guadagnato la fama di uomo assolutamente senza cuore; quanto immeritata, solo io so. (Emily Brontë);

Dev’essere strano vivere con me. È strano anche per me. (Charles Bukowski);

Sono sempre stato affascinato dalle persone considerate del tutto normali, perché le trovo le più strane di tutte. (Johnny Depp);

Congratulatevi con voi stessi se avete fatto qualcosa di strano e stravagante che ha rotto la monotonia di un’età decorosa. (Ralph Waldo Emerson);

La natura umana ha, anch’essa, delle strane ragioni bicornute che il cuore certamente non conosce. (Graham Greene);

Siamo tutti un po’ strani. Alcuni di noi sono solo più bravi a nasconderlo, tutto qui. (John Hughes);

Ero solita pensare di essere la persona più strana del mondo ma poi ho pensato, ci sono così tante persone nel mondo, ci dev’essere qualcuna proprio come me, che si sente bizzarra e difettosa nello stesso modo in cui mi sento io. Vorrei immaginarla, e immaginare che lei debba essere là fuori e che anche lei stia pensando a me. Beh, spero che, se tu sei lì fuori e dovessi leggere ciò, tu sappia che sì, è vero, sono qui e sono strana proprio come te. (Frida Kahlo);

Se qualcuno ci sembra troppo strano o troppo diverso, è come se dimenticassimo che anche noi siamo estranei, anche a noi stessi. (Hanif Kureishi);

È strano non essere strano. (John Lennon);

Tutte le ragazze sono strane, o per un verso o per un altro, e se una non è strana vuol dire che è ancora più strana delle altre. (Primo Levi);

Resta strano, resta diverso. (Graham Moore).

Pensieri e aforismi sulla stranezza

Gli aforismi sulla stranezza non sono di certo finiti qui. Fin dalla notte dei tempi, autori, cantanti e chi più ne ha ne metta ha dedicato pensieri alle cosiddette persone strane:

Le cose che ti rendono strano da bambino ti renderanno straordinario domani. (James Victore);

Sono grato per le persone strane che ci sono al mondo, perché sono tra le persone più creative. (Channing Tatum);

Hai sempre agito secondo il tuo senso del bene, fedele a un’etica interiore, anche nei momenti più difficili, a volte sentendoti definire “strano”. Se quella stranezza che ti distingue da tutti gli altri ti fa sentire solo, che cosa ci vuoi fare? (Richard Bach);

L’umanità è strana. A volte è incomprensibile per la sua freddezza, altre volte commovente per gli slanci di generosità. (Romano Battaglia);

Le stranezze delle persone affascinanti esasperano, ma non ci sono proprio persone affascinanti che non siano, del resto, strane. (Marcel Proust);

Non vi ha squisita beltà senza qualche “stranezza” nelle proporzioni. (Francis Bacon);

La gente è strana: si infastidisce sempre per cose banali, e poi dei problemi gravi come il totale spreco della propria esistenza, sembra accorgersene a stento. (Charles Bukowski);

La vita è strana. E sapete cosa la rende strana? Le persone. (Amy Dickinson);

Gli uomini sono animali molto strani: un miscuglio del nervosismo di un cavallo, della testardaggine di un mulo e della malizia di un cammello. (Thomas Henry Huxley);

Più a lungo vai avanti da solo, più strano diventi, e più strano diventi più a lungo vai avanti da solo. (Jim Shepard);

In ogni essere vivente si nasconde una dose di follia che scatena comportamenti bizzarri, a volte inspiegabili. (Yann Martell);

Originali, per forza, non si può essere: si è o non si è. Chi vuol essere per forza originale, riuscirà strambo, strano, stravagante e nient’altro. (Luigi Pirandello);

Non ho mai voluto essere strano; sono sempre stati gli altri a considerarmi strano. (Frank Zappa).

Riproduzione riservata © 2022 - DG