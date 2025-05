Frasi che ti faranno cambiare idea sulle api: le più belle e profonde

Vi presentiamo una raccolta di frasi belle e profonde sulle api, impollinatori essenziali per il benessere del mondo intero.

Grandi e instancabili lavoratrici, le api non sono solo gli insetti che ci forniscono ottimo miele. Impollinatori fondamentali per il sostentamento degli esseri umani e animali nonché dell’ambiente, sono necessari per la vita del pianeta. Riscopriamole con una raccolta di frasi belle e profonde a loro dedicate.

Le frasi più belle sulle api

Le api, quegli insetti che spesso ci spingono a scappare per la paura di essere punti, sono fondamentali per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente. Questo perché sono responsabili del 70% circa dell’impollinazione di tutte le specie vegetali viventi sul pianeta e garantiscono circa il 35% della produzione globale di cibo.

Per capire meglio la loro importanza, basta pensare che il 90% delle piante selvatiche a fiore e il 75% delle principali colture agrarie necessitano dell’impollinazione animale. Visto che il loro ruolo è fondamentale, vale la pena scoprire le frasi più belle sulle api:

L’ape indaffarata non ha tempo per rattristarsi. (William Blake)

Come l’ape raccoglie il succo dei fiori senza danneggiarne colore e profumo, così il saggio dimori nel mondo. (Buddha)

Le api sono “insieme” e non individui. Fuori dalla comunità non possono vivere. (Mario Rigoni Stern)

L’ape e la vespa si cibano degli stessi fiori, però non producono lo stesso miele. (Joseph Joubert)

Ciò che non giova all’alveare non giova neppure all’ape. (Marco Aurelio)

La biodiversità costituisce un segnale: se in un prato che state attraversando ci sono molti fiori, molte api e farfalle sulle loro corolle, se le bisce strisciano tra le erbe e le allodole cantano nel cielo, potete essere certi che quel luogo è salubre, e che, per sovrappiù, contribuisce alla nostra felicità suggerendoci che l’uomo non è ancora solo nel mondo. (Giorgio Celli)

Ci sono api che pungono e non producono alcun miele e ci sono api che non pungono e producono il miglior miele. (Wesley D’Amico)

La felicità dell’ape e del delfino è di esistere. Per l’uomo è di saperlo e di meravigliarsi di questo. (Jacques Yves Cousteau)

Si sapis, sis apis – Se sei saggio, fa come l’ape. (Proverbio latino)

Capii che un uomo, oltre a vivere per il proprio bene personale, deve inevitabilmente contribuire al bene degli altri: se dobbiamo prendere un paragone dal mondo degli animali, allora occorre prenderlo dal mondo degli animali sociali, come le api. (Lev Tolstoj)

All’animale è assolutamente estranea la folle smania di lavoro dell’uomo moderno, cui manca perfino il tempo di farsi una vera cultura. Anche le api e le formiche, queste personificazioni della solerzia, trascorrono la maggior parte della giornata immerse in un dolce far niente, solo che quelle ipocrite non si fanno vedere quando se ne stanno tranquillamente a casa, ma solo quando sono al lavoro. (Konrad Lorenz)

Ci sono tre misteri che non sono mai riuscito a capire: il flusso e il riflusso delle maree, il regime politico delle api e la logica femminile. (Jean Cocteau)

Se l’ape gira a gennaio, tieni da conto il granaio. (Proverbio italiano)

Frasi profonde sulle api

Vi siete mai chiesti cosa succederebbe se le api scomparissero? Senza di loro, l’impollinazione diminuirebbe in modo drastico, quindi le piante comincerebbero a riprodursi meno e a sparire e gli erbivori perderebbero sostentamento. Di conseguenza, anche tutta la catena alimentare e l’intero pianeta non avrebbero più di che vivere. Di seguito, un’altra selezione di frasi belle e profonde sulle api: