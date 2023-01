Frasi sull’ambiente: le citazioni e gli aforismi che possono far cambiare il nostro modo di vedere il mondo.

La lotta per l’ambiente e la sostenibilità è una delle tematiche fondamentali del periodo che stiamo vivendo. Forse con qualche anno di ritardo, ci siamo tutti resi conto di quanto ogni nostra azione possa contribuire a distruggere gli equilibri così delicati del nostro pianeta, con conseguenze devastanti sotto ogni punto di vista. Eppure, su questo tema bisogna continuare a insistere per sensibilizzare ancora di più la coscienza di ognuno di noi, e per farlo si possono utilizzare anche frasi sull’ambiente scritte o pensate da alcune delle menti più brillanti della storia. Scopriamo insieme alcune delle più emozionanti.

I migliori slogan per l’ambiente

Già dagli anni Sessanta e Settanta le battaglie ecologiche si portavano avanti a slogan. Oggi che il mondo è cambiato, più che slogan si parla di frasi ad effetto che possano convogliare l’attenzione del grande pubblico, delle popolazioni, di tutti noi su tematiche che per molto tempo sono state sottovalutate. Dalle risorse esauribili sulle quali abbiamo fatto affidamento, all’impatto dell’utilizzo di plastica usa e getta piuttosto che di materiali riutilizzabili come acciaio o vetro, oggi abbiamo più coscienza di cosa in questa nostra società non funzioni a livello ambientale. Anche per questo motivo, il cambiamento non ci fa più tanta paura.

Prendiamoci cura del pianeta

Sentiamo ogni giorno parlare di rinnovabili, di sostenibilità, di processi green, tutti piccoli elementi che nel loro insieme possono contribuire a determinare un’inversione di tendenza per il nostro pianeta, destinato altrimenti ad esaurire il proprio ciclo di vita ben prima del tempo. Se anche tu vuoi sensibilizzare qualcuno sull’importanza di certi temi, ecco alcune frasi che potresti utilizzare:

– Grazie a Dio gli uomini non possono volare e devastare il cielo come hanno fatto con la terra. (Henry David Thoreau)

– Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni di ogni uomo, ma non l’avidità di ogni uomo.

(Gandhi)

– La nazione che distrugge il proprio suolo distrugge se stessa. (Franklin Delano Roosevelt)

– In nome del progresso, l’uomo sta trasformando il mondo in un luogo fetido e velenoso (e questa è “tutt’altro che” un’immagine simbolica). Sta inquinando l’aria, l’acqua, il suolo, gli animali… e se stesso, al punto che è legittimo domandarsi se, fra un centinaio d’anni, sarà ancora possibile vivere sulla terra. (Erich Fromm)

– La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salva. (Albert Einstein)

Il cambiamento climatico è reale. La sfida è avvincente. E più a lungo aspettiamo, più difficile sarà risolvere il problema. (John Kerry)

– L’acqua e l’aria, i due fluidi essenziali da cui dipende tutta la vita, sono diventati i bidoni della spazzatura di tutto il mondo. (Jacques Cousteau)

– Si dimentica che i frutti appartengono a tutti e che la terra non appartiene a nessuno. (Jean-Jacques Rousseau)

– Il volo ci ha regalato gli occhi degli uccelli, un punto di vista prezioso per osservare tanto mondo tutto insieme e lo scempio che ne stiamo facendo. (Le Corbusier)

Rispetto ambientale: le frasi più emozionanti

Per l’ambiente serve rispetto. Occorre fare in modo che l’uomo possa vivere con la natura e attraverso di essa, ma non sfruttandola come se ogni risorsa fosse inesauribile, non deturpandola come se il mondo fosse solo nostro. Il rispetto che spesso portiamo per noi stessi, i nostri amici e le nostre famiglie, deve diventare obbligatorio anche per la nostra casa. Intendendo per casa non solo l’abitazione in cui viviamo, ma anche il pianeta che ci ospita.

Solo rendendoci conto di essere dei semplici inquilini all’interno di un condominio che racchiude tantissime creature diverse, con i propri bisogni e le proprie esigenze, forse potremo regalare un futuro migliore anche alle generazioni che verranno. Ecco alcune frasi sul rispetto per l’ambiente che non potranno non farti riflettere:

– L’ambiente è dove tutti noi ci incontriamo; dove tutti abbiamo un interesse comune; è l’unica cosa che tutti noi condividiamo. (Lady Bird Johnson)

– La grande lezione dell’ecologia è che la sopravvivenza della nostra specie è legata a quella di tutte le altre. (Marina Baruffaldi)

– Non possiamo comandare la Natura se non obbedendo a lei. (Francesco Bacone)

– Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore. (Sergio Bambaren)

– Le primavere e i paesaggi hanno un grave difetto: sono gratuiti. L’amore per la natura non fornisce lavoro a nessuna fabbrica. (Aldous Huxley)

– L’ecologista non è l’uomo che dice che il fiume è sporco. L’ecologista è l’uomo che pulisce il fiume. (Ross Perot)

– Se guariamo la terra, guariamo noi stessi. (David Orr)

