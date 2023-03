Di frasi sul razzismo ce ne sono davvero tante, visto che purtroppo si tratta di una tematica che ancora oggi fa soffrire molte persone.

Le più belle frasi sul razzismo: citazioni d’autore

Purtroppo, il razzismo rappresenta ancora oggi una piaga sociale difficile da combattere. La diversità, che sia dettata dal colore di pelle o dalla nazionalità, fa paura e a nulla valgono le tante campagne di sensibilizzazione che si fanno su più fronti. L’ignoranza continua a fare da padrone e capita in ogni contesto di sentire frasi razziste, omofobe e chi più ne ha ne metta. Eppure, sarebbe bello fermarsi ogni tanto a riflettere sul senso delle parole che escono dalla bocca. Di seguito, una selezione di frasi contro il razzismo da utilizzare all’occorrenza:

Frasi sul razzismo

Io appartengo all’unica razza che conosco, quella umana. (Albert Einstein)

Spesso è più facile indignarsi per una ingiustizia commessa dall’altra parte del mondo che per una oppressione e discriminazione a mezzo isolato da casa. (Carl T. Rowan)

Le guerre continueranno ad esistere se il colore della pelle è più importante di quello degli occhi. (Bob Marley)

Il razzismo è una malattia. È un cattivo funzionamento della mente che compromette le relazioni umane, è una malattia psichicamente contagiosa conseguente al fatto che una mente predisposta viene infettata da idee false, patologiche, che producono ostilità verso altri gruppi e verso i loro membri. (Ashley Montagu)

Io non ho pregiudizi razziali, e penso di non avere pregiudizi di colore, né pregiudizi di casta, né pregiudizi, credo. Anzi, lo so. Posso sopportare qualsiasi società. Tutto ciò che m’importa sapere di un uomo è che sia un essere umano – ciò è abbastanza per me; non potrebbe essere niente di peggio. (Mark Twain)

Per me quello che conta, in una persona, non è che sia ebrea o cattolica, ma che sia degna di rispetto. E sono convinta che non esistano le razze, ma i razzisti. (Rita Levi Montalcini)

Non potremo mai capirci, finché siamo perfetti capri espiatori: per il cosmopolita, siamo provinciali; per il provinciale, siamo cosmopoliti; per i comunisti, siamo capitalisti; per i capitalisti, siamo comunisti; per i nazionalisti, siamo internazionalisti; per gli internazionalisti, siamo nazionalisti; per i religiosi siamo eretici; per gli eretici, siamo religiosi. (Elie Wiesel)

Se dovessimo svegliarci una mattina e scoprire che tutti sono della stessa razza, credo e colore, troveremmo qualche altra causa di pregiudizio entro mezzogiorno. (George David Aiken)

Fino a quando la giustizia non sarà cieca al colore, fino a quando l’istruzione non sarà inconsapevole della razza, fino a quando l’opportunità non sarà indifferente al colore della pelle degli uomini, l’emancipazione sarà un proclama ma non un fatto. (Lyndon B. Johnson)

Io sono del colore di colui che viene perseguitato. (Alphonse de Lamartine)

Ma supponiamo che Dio sia nero. Cosa accadrebbe se un giorno andassimo in paradiso e noi, tutti noi che abbiamo trattato i neri come esseri inferiori, scoprissimo che Lui non è bianco?

Allora? Qual è adesso la nostra risposta? (Robert F. Kennedy)

Il razzismo è la più grave minaccia dell'uomo verso l'uomo – il massimo di odio con il minimo di ragione. (Abraham Joshua Heschel)

Le lacrime di un uomo rosso, giallo, nero, marrone o bianco sono tutti uguali. (Martin H. Fischer)

Nel mio mondo non esiste il principio di esclusione. Di ogni persona che incontro mi tengo almeno un battito. Anche il più triste. (Fabrizio Caramagna)

Il pregiudizio razziale troverà sempre un fertile terreno in quella piccola e debole cosa che è il cervello umano. (James Baldwin)

Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. (Eleanor Roosevelt)

Abbiate il coraggio di posare la vostra mano nel buio, per portare un’altra mano nella luce. (Norman B. Rice)

La prova per sapere se puoi svolgere un mestiere o no, non dovrebbe dipendere dall’organizzazione dei tuoi cromosomi. (Bella Abzug)

Noi tutti dovremmo sapere che è la diversità che rende ricco un arazzo, e dovremmo capire che tutti i fili della arazzo sono uguali in valore, non importa quale sia il loro colore. (Maya Angelou)

Il razzismo è una forma di vandalismo che invece che danneggiare le città danneggia le persone di tutte le età!

(Victor Vieira Lopes)

(Victor Vieira Lopes) Mai fidarsi di qualcuno che dice che non guarda il colore. Questo significa che, per lui, tu sei invisibile. (Nayyirah Waheed)

Il razzismo è un modo di delegare ad altri il disgusto che abbiamo di noi stessi. (Robert Sabatier)

Slogan contro il razzismo: aforismi per riflettere

Le citazioni sul razzismo non sono mai banali, e come potrebbero esserlo. D’altronde stiamo parlando di un tema sempre caldo, che continua a fare vittime in ogni angolo del mondo. La cronaca ci rammenta quotidianamente fino a che punto può arrivare l’idiozia umana. Di seguito, una selezione di frasi per riflettere:

Frasi contro il razzismo

La prima domanda che il sacerdote levita chiese era: “Se mi fermo ad aiutare quest’uomo, che cosa succederà a me?”. Ma… il buon samaritano invertì la domanda: “Se non mi fermo ad aiutare quest’uomo, cosa accadrà a lui?”. (Martin Luther King)

Tutti pensano di cambiare gli altri, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. (Leo Nikolaevich Tolstoj)

Io ho davanti a me un sogno, che un giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi, sapranno sedere insieme al tavolo della fratellanza. (Martin Luther King)

Nessuno è nato odiando qualcun altro per il colore della pelle, o il suo ambiente sociale, o la sua religione. Le persone odiano perché hanno imparato a odiare, e se possono imparare a odiare possono anche imparare ad amare, perché l’amore arriva in modo più naturale nel cuore umano che il suo opposto. (Nelson Mandela)

Mi rifiuto di accettare l’idea che l’umanità sia incatenata con nodi tragicamente indissolubili alla notte senza stelle del razzismo e della guerra al punto che l’alba luminosa della pace e della fratellanza non possa mai diventare realtà …. credo che la verità disarmata e l’amore incondizionato avranno l’ultima parola . (Martin Luther King)

Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino. (Lucio Anneo Seneca)

Il fascismo si cura leggendo e il razzismo si cura viaggiando. (Miguel de Unamuno)

Un uomo non può tenere un altro uomo nel fango senza restare nel fango con lui. (Booker T. Washington)

Pelle Bianca come la cera

Pelle Nera come la sera

Pelle Arancione come il sole

Pelle Gialla come il limone

tanti colori come i fiori.

Di nessuno puoi farne a meno

per disegnare l’arcobaleno.

Chi un sol colore amerà

un cuore grigio sempre avrà. (Gianni Rodari)

Nelle tue vene, nelle mie, non scorre che un solo sangue ed è la medesima vita a renderci vivi tutti! Poiché un'unica madre tutti ci ha generato, dove abbiamo imparato a dividerci così? (Kabir)

Siamo in una cornice di civiltà disastrosa. La superficialità porta l’identità a fondarsi sul nemico. Se uno non ha un nemico non riesce a caratterizzare se stesso. (Vittorino Andreoli)

Riconoscere la diversità non è razzismo. È un dovere che abbiamo tutti. Il razzismo però deduce dalla diversità degli altri uomini la diversità dei diritti. Noi invece pensiamo che i diritti siano gli stessi per tutti gli uomini. (Giuseppe Pontiggia)

Meno è intelligente il bianco, più gli sembra che sia stupido il negro. (André Gide)

Vivere nel mondo di oggi ed essere contro l’uguaglianza per motivi di razza o colore è come vivere in Alaska ed essere contro la neve. (William Faulkner)

Oggi sappiamo con certezza che la segregazione è morta. L’unica domanda che rimane è quanto costoso sarà il funerale. (Martin Luther King)

Spiegatemi voi dunque,‎ in prosa od in versetti,‎ perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. (Gianni Rodari)

Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma non abbiamo imparato l’arte di vivere come fratelli. (Martin Luther King)

Siamo sempre lo straniero di qualcun altro. Imparare a vivere insieme è lottare contro il razzismo. (Tahar Ben Jelloun)

Noi odiamo alcune persone perché non le conosciamo; e non le conosceremo mai perché le odiamo. (Charles Caleb Colton)

Ho un amico che è xenofobo. Non può sopportare gli stranieri. Detesta a tal punto gli stranieri che quando va nel loro paese, non può sopportare neanche se stesso. (Raymond Devos)

Il razzismo genera razzismo come la putrefazione il verme. (Robert Sabatier)

Il pregiudizio è figlio dell’ignoranza. (William Hazlit)

In questa generazione ci pentiremo non solo per le parole e le azioni odiose delle persone cattive, ma per lo spaventoso silenzio delle persone buone. (Martin Luther King)

