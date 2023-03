È stata appena scoperta una cometa che è possibile vedere ad occhio nudo. Scopriamo di quale si tratta.

Chi ama osservare il cielo per ammirarne le tante meraviglie, sa di certo come le comete siano sempre fonte di stupore, a prescindere dall’età in cui si osservano. Si tratta, infatti, di una sorta di magia che ha sempre dell’incredibile e che rende questo fenomeno uno dei più speciali e apprezzati che ci siano.

A tal riguardo, di recente, è stata scoperta una nuova cometa che ha la particolarità di poter essere vista anche ad occhio nudo.

Ecco qual è la cometa visibile ad occhio nudo

Il nome della cometa appena scoperta è C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) e si tratta di uno spettacolo considerato davvero speciale.

cometa

Dalle prime stime è infatti emerso che questa cometa avrà una luminosità paragonabile a quella della stella Vega o, addirittura, del pianeta Venere.

Si tratta di una cometa che arriva poco dopo quella di Neanderhal (del 2022) ma che a differenza di quest’ultima sembra avere tutte le carte in regola per dar vita ad una visione davvero imperdibile.

Il tutto, ovviamente, sempre se le stime ad oggi davvero promettenti, rimarranno le stesse.

Quando sarà possibile ammirare la stella cometa super luminosa

Scoperta il 22 Febbraio 2023 dal sistema di sorveglianza Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System, meglio noto come Atlas, la cometa, che era già stata intercettata nel mese di Gennaio, viaggia ad una distanza così ampia che per raggiungere la distanza minima dal sole ci impiegherà almeno un anno e più. Da calcoli piuttosto precisi, quindi, pare che sarà maggiormente visibile solo i primi di Ottobre 2024.

A renderla incredibile è che se le cose non cambieranno, la sua luminosità potrebbe essere tale da farsi notare da tutti. Come già detto, le stime attuali la danno (almeno per luminosità) simile a Vega o nella migliore delle ipotesi al pianeta Venere. Il tutto per una cometa che si rivelerà in grado di far sognare tutti e che rimarrà sicuramente nella storia per via della sua bellezza. Basti pensare che rientrerebbe tra i corpi celesti più luminosi e visibili ad occhio nudo.

