Come vedere il bacio di Venere e Giove ad occhio nudo? Vediamo i consigli più efficaci, che consentono di assistere allo spettacolo.

Il bacio di Venere e Giove è uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno. La congiunzione sarà ben visibile ad occhio nudo a partire dal tramonto. Vediamo come fare per assistere allo spettacolo e a che ora è consigliato puntare gli occhi al cielo.

Bacio di Venere e Giove: come vedere la congiunzione ad occhio nudo?

In questi giorni si potrà assistere a quello che gli esperti hanno già definito “uno degli eventi astronomici più spettacolari e interessanti del 2023“. Stiamo parlando del cosiddetto bacio di Venere e Giove. E’ stato chiamato così perché i due pianeti sembrano talmente vicini da apparire come se fossero stretti in un abbraccio. Ovviamente, questo non significa che Venere e Giove saranno fisicamente vicini, ma si tratta solo della percezione che possiamo avere noi puntando gli occhi al cielo.

In questi giorni, proprio in previsione del bacio, la volta stellata è più luminosa del solito. Da un punto di vista tecnico, accade che Venere compie il cosiddetto sorpasso su Giove, il re del Sistema Solare. Questa congiunzione, che può accadere anche tra stelle oppure tra stelle e galassie, fa apparire i pianeti come se fossero sovrapposti l’uno sull’altro. Gli esperti hanno già avvisato che il bacio di Giove e Venere sarà tranquillamente visibile ad occhio nudo.

Il bacio tra Giove e Venere: quando si può osservare?

Il bacio tra Giove e Venere, a patto che il cielo sia sereno, si può osservare ad occhio nudo, senza l’ausilio di telescopi & Co. Questo significa che al tramonto basterà alzare gli occhi per assistere ad uno spettacolo meraviglioso. Ovviamente, se disponete di un binocolo o un altro strumento simile la congiunzione apparirà ancora più chiara.

“L’evento sarà possibile osservarlo anche a occhio nudo, anche poco prima del tramonto del sole, perché le luci brilleranno ancora di più del solito. Si chiama proprio bacio perché, visivamente parlando, i due pianeti saranno strettissimi tra di loro. È una congiunzione che avviene in base al movimento dei pianeti. Sarà possibile utilizzare anche un semplice binocolo o un telescopio amatoriale per godere ancora di più di questo spettacolo. Per riconoscerli basterà ricordare che la luce più luminosa è sempre quella di Venere e sarà sotto la luce di Giove. Nella giornata del 2 marzo la situazione si capovolge: Venere starà sotto e Giove starà sopra. Saranno le prime luci che vedremo quando il sole tramonterà“, ha dichiarato a Fanpage Patrizia, esperta del gruppo astrofili di Montelupo.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG