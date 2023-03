Metropolitane più antiche del mondo: da Londra a Madrid, ecco quali sono le metro create prima.

Le metropolitane sono state una delle invenzioni più rivoluzionarie nella storia della mobilità urbana nel mondo, e nel 2023 compiono un compleanno particolare. Quest’anno infatti la sezione più antica della metropolitana più antica in assoluto, quella di Londra, raggiunge il traguardo straordinario dei 160 anni di attività. Per celebrare questo importante risultato, andiamo alla scoperta delle dieci linee metropolitane più antiche, partendo da Londra per arrivare a Madrid, con un breve focus sulla situazione italiana.

Le metropolitane del XIX secolo

Come abbiamo detto, la più antica metropolitana del mondo è quella di Londra, inaugurata il 10 gennaio 1863 con locomotive a vapore e oggi attiva con circa 408 chilometri di linee attive. Già prima del Novecento sono state però diverse le metro create anche in altre grandi metropoli del nostro pianeta. Ad esempio, nel 1875 venne inaugurato il Tünel di Istanbul, il primo sistema di metro dell’Europa continentale e oggi uno dei tragitti più brevi in assoluto (è lungo solo 573 metri).

Metropolitana Londra

Passiamo alla celebre L di Chicago, metropolitana entrata in funzione il 6 giugno 1892 e ancora oggi utilizzata in media da oltre 600mila persone a settimana. Rientrano poi in questa elitaria categoria delle metro ottocentesche anche quella di Glasgow e quella di Budapest, entrambe entrate in attività nel 1896. Interessante peraltro il caso della metro ungherese, la cui linea 1 è stata dichiarata nel 2002 Patrimonio dell’Umanità per via delle decorazioni di epoca asburgica.

Le altre metropolitane antiche

Arriviamo così alle metropolitane nate nel Ventesimo secolo, in molti casi prima dello scoppio del Primo conflitto mondiale. A partire dalla celebre metropolitana di Parigi, entrata in attività il 19 luglio 1900 e caratterizzata, nelle sue stazioni più antiche, da splendidi ingressi art nouveau in ferro battuto. C’è poi la U-Bahn di Berlino, inaugurata nel 1902, due anni prima rispetto alla metropolitana di New York.

Rimanendo negli Stati Uniti, è piuttosto antica anche metro di Filadelfia, il Septa, rete di trasporto pubblico inaugurata nel 1907. E torniamo quindi in Europa, con la metro di Madrid, che ha iniziato la propria attività nel 1919, inaugurata dal re Alfonso XIII.

Quali sono le più antiche metro italiane?

Per quanto riguarda la storia delle metro in Italia, bisogna arrivare al 1925 per poter assistere all’inaugurazione a Napoli del primo tratto ferroviario urbano sotterraneo, quello dell’attuale linea 2. Una linea molto particolare e che non vanta le caratteristiche tipiche di una metropolitana.

Di fatto, la prima vera metro italiana è molto più tarda. Si tratta della Termini-E42 (poi diventata linea B), una delle linee romane, inaugurata nel 1955. La prima metro a Milano è stata invece inaugurata nel 1964. Decisamente più recenti le metro di Genova (inaugurata nel 1990), la linea 1 di Napoli (1993), la metro di Catania (1999) e quella di Torino. Quest’ultima, tra l’altro, è stata la prima completamente automatica, datata 2006. L’ultima città italiana a dotarsi di una linea metropolitana è stata Brescia, entrata in attività nel 2013.

