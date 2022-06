Di citazioni d’autore sui baci ce ne sono tante, anche perché il kiss spesso è più intimo del sesso: vediamo le frasi sul bacio più belle.

Le frasi sul bacio possono avere un tono romantico oppure passionale, ironico o serio. Autori, cantanti, artisti e tanti altri personaggi hanno dedicato pensieri a questo scambio intimo, che sia french kiss o un semplice ‘stampo’ sulle labbra. Diamo uno sguardo alle citazioni più belle di sempre, quelle che promettono un effetto pelle d’oca.

Frasi sul bacio: le più belle di sempre

“Ti mando un bacio con il vento e so che tu lo sentirai“: così cantava il bravissimo Gaetano Curreri, leader degli Stadio, nel 1997. Non solo canzoni, ai baci sono state dedicate poesie, racconti, filastrocche e chi più ne ha, ne metta. D’altronde, il primo bacio non si scorda mai e non è un semplice detto. Passeranno anni e anni, ma quel momento rimarrà impresso nella vostra mente per sempre. Di seguito, una selezione di frasi sul primo bacio e su quelli che verranno poi:

Il primo bacio non è dato con la bocca ma con gli occhi. (Tristan Bernard);

Non disse parola e non rallentò la stretta per cinque minuti buoni, durante i quali le diede più baci di quanto, potrei giurarlo, non ne avesse mai dati in tutto il resto della sua vita. (Emily Bronte);

Il bacio è immortale. Viaggia da un labbro all’altro, da secolo a secolo, di età in età. Uomini e donne raccolgono questi baci, li offrono agli altri e poi muoiono a loro volta. (Guy De Maupassant);

Un bacio è il ponte rosso che costruiamo tra le nostre anime, che danzano sulla vertigine bianca della vita senza paura di cadere. (Alessandro D’Avenia);

Mi sento diffuso in un bacio che mi consuma e mi calma. (Giuseppe Ungaretti);

Niente batte il primo bacio. (Lucy Whitmore);

Ti meriti una chiacchierata fino all’alba e un bacio con ancora la forza di far arrossire. (Gio Evan);

Quello fu il miglior bacio subacqueo di tutti i tempi. (Rick Riordan);

La bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse: quel giorno più non vi leggemmo avante. (Dante Alighieri);

Ora aggrappati al mio braccio, tieniti forte. Visiteremo luoghi oscuri, ma io credo di sapere la strada. Tu bada solo a non lasciarmi il braccio. E se dovessi baciarti nel buio, non sarà niente di grave: è solo perché tu sei il mio amore. (Stephen King);

E ti bacio la bocca bagnata di crepuscolo. (Pablo Neruda);

Baciami. Ti bacerò più forte io e farò a gara con te per il bacio più nudo e più lungo. (Anonimo);

Quelle parole non le hai sussurrate nel mio orecchio, ma nel mio cuore. Non ti ho baciato con le labbra, ma con l’anima. (Antonio Gravina);

Il momento più bello dell’amore, l’unico che ci inebri totalmente, è questo preludio: il bacio. (Paul Géraldy).

Ti mando un bacio: frasi per ogni occasione

Le frasi sul bacio passionale sono leggermente più piccanti e, magari, lasciano una sorta di ‘finale aperto’. Di seguito una selezione di baciami frasi dall’effetto ‘wow’:

Mi chinai per darle il bacio della buonanotte, ma d’un tratto il bacio si fece selvaggio, un incendio, un uragano. Non potevo fermarmi. (Marylin Monroe);

Solo i baci sono buoni come le guance del pesce. Noi due avevamo l’esca sulle labbra, abboccavamo insieme. (Erri De Luca);

Sulle guance è affetto, sulle labbra è amore, sulla fronte è premura, sul collo è passione. Il bacio parla di noi e per noi. (Anonimo);

Il vero paradiso non è in cielo, ma sulla bocca di una persona amata. (Théophile Gautier);

Siamo fusi insieme. In questo momento che mi dona finalmente a te, per una volta attorno a me, sotto di me, sopra di te. Io sono certo, in questo fugace momento, che a dispetto del tempo futuro e del tempo passato, tu mi ami. (Robert Browning);

Il bacio cuce due labbra con fili di spietata passione. (Antonio Aschiarolo);

L’anima incontra l’anima sulle labbra degli amanti. (Percy Bysshe Shelley);

La maggior parte del sesso che avevo fatto in vita mia non era stato intimo come quel bacio… (Kirsten Dunst);

Poi la baciò. Al tocco delle sue labbra sbocciò per lui come un fiore e l’incarnazione fu completa. (Francis Scott Fitzgerald);

Quando ti bacio, posso assaggiare la tua anima. (Terri Guillemets);

Un bacio può essere una virgola, un punto interrogativo o un punto esclamativo. È una fondamentale regola di lettura che ogni donna dovrebbe conoscere. (Jeanne Bourgeois);

Ci limitavamo a fermarci ogni tanto a baciarci, a baciarci fino a sentire che il bisogno di respirare era superfluo… (Luis Sepulveda);

Un bacio li prostrava più d’un amplesso. (Gabriele D’Annunzio).

