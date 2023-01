Frasi sui segreti: le più belle citazioni e gli aforismi sui segreti svelati, nascosti, tra amiche e quelli celati nel cuore.

Non c’è niente di più eccitante e pericoloso di un segreto! Conoscere una verità e tenerla celata nella propria mente e nel proprio cuore può essere complicatissimo, ma anche molto intrigante e suggestivo, specialmente se il segreto non riguarda te ma una persona che conosci bene. A maggior ragione, poi, se si tratta di un segreto molto importante. Anche per questo motivo tantissimi scrittori e grandi pensatori hanno lasciato in eredità frasi sui segreti che cercano di spiegare quanto sia importante il ruolo delle verità nascoste nella nostra vita, quelle informazioni che possono, in alcuni casi, anche determinare il destino di ognuno di noi. Scopriamo insieme alcune delle citazioni più belle e famose in assoluto!

Frasi sui segreti svelati

Quando un segreto viene svelato, non è più un segreto, e questo è ovvio. Questo non vuol dire che perda la sua forza. Anzi, spesso quando si viene a conoscenza di un segreto ci si sente assorbiti in un mondo molto complesso da gestire, si assume una responsabilità che può finire per schiacciarti o farti sentire in qualche modo oppresso. Ma se sei tu a svelare un segreto, al contrario, puoi liberarti di quel peso, e ti sentirai sicuramente meglio.

Di frasi sui segreti tra amiche, quelli solitamente più difficili da mantenere, ne esistono tantissime. In generale, sono molte le citazioni che riguardano proprio i segreti svelati. Rileggiamo insieme alcune delle più belle in assoluto:

– Due volte sciocco colui che, svelando un segreto ad un altro, gli chiede caldamente di non svelarlo a nessuno. (Miguel de Cervantes)

– Tre persone possono tenere un segreto se due di loro sono morte. (Benjamin Franklin)

– Come pretendere che un altro mantenga il tuo segreto se tu stesso, nel confidarglielo, non hai saputo mantenerlo? (François de La Rochefoucauld)

– Se io taccio il mio segreto, esso è mio prigioniero; se me lo lascio sfuggire, io sono suo prigioniero (Arthur Schopenhauer)

– Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col cuore. L’essenziale e’ invisibile agli occhi. .(Antoine de Saint-Exupéry)

– Nessun mortale è in grado di mantenere un segreto. Se le sue labbra sono sigillate, parlerà con le mani, la verità trasuderà da ogni suo poro. (Sigmund Freud)

– Se riveli al vento i tuoi segreti, non devi poi rimproverare al vento di rivelarli agli alberi. (Khalil Gibran)

– Non ci sono segreti custoditi meglio di quelli che tutti conoscono. (George Bernard Shaw)

Altre citazioni sui segreti

Le frasi sui segreti del cuore, quelli che più a lungo teniamo nascosti, per il bene nostro o di chi ce lo ha rivelato, sono forse però le più intriganti in assoluto. Come abbiamo detto, se svelare un segreto vuol dire infatti liberarsi di un peso, o condividerlo con qualcun altro, tenerlo celato nel proprio cuore al contrario significa rendere quella verità ancora più preziosa e, in molti casi, pericolosa.

Se stai cercando dunque delle citazioni in grado di far comprendere cosa voglia dire nascondere un segreto, frasi sui segreti nascosti e che non vorresti rivelare, queste potrebbero proprio fare al caso tuo:

– Tutti gli esseri umani hanno tre vite: pubblica, privata e segreta. (Gabriel García Márquez)

– Gli amanti, quelli veri, non condividono un letto ma custodiscono un segreto. (Pablo Neruda)

– Ognuno di noi è una luna: ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno. (Mark Twain)

– Ogni uomo ha dei ricordi che racconterebbe solo agli amici. Ha anche cose nella mente che non rivelerebbe neanche agli amici, ma solo a se stesso, e in segreto. Ma ci sono altre cose che un uomo ha paura di rivelare persino a se stesso, e ogni uomo perbene ha un certo numero di cose del genere accantonate nella mente. (Fëdor Dostoevskij)

– Questa è la cosa peggiore, secondo me. Quando il segreto rimane chiuso dentro non per mancanza di uno che lo racconti ma per mancanza di un orecchio che sappia ascoltare. (Stephen King)

– Avere dei segreti con le mogli degli altri è un lusso necessario della vita moderna, o almeno così sostengono in società persone abbastanza colte da saperlo. Ma un uomo non dovrebbe mai avere segreti per la propria moglie. Essa li scopre sempre. Le donne hanno un meraviglioso istinto, possono scoprire tutto, tranne l’ovvio. (Oscar Wilde)

– La verità è un segreto che il morente porta con sé. (Sören Kierkegaard)

