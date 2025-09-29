Le frasi più belle, divertenti e iconiche della serie tv Che dio ci aiuti

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle, profonde e divertenti della serie tv Che dio ci aiuti, in onda su Rai1 dal 2011.

Impossibile guardare una puntata di Che Dio ci aiuti e non trovare almeno uno spunto di riflessione e, allo stesso tempo, sorridere per qualche battuta. La serie tv, che ormai va in onda da oltre dieci anni, è riuscita a conquistare il cuore del grande pubblico per diversi motivi, in primis perché riesce ad alternare momenti divertenti ad altri estremamente profondi. Ripercorriamo tutte le stagioni con le frasi più belle dei protagonisti.

Frasi tratte dalla serie tv Che dio ci aiuti

Sbarcata per la prima volta in tv, precisamente su Rai1, nel 2011, Che Dio ci aiuti è una delle serie tv più apprezzate di sempre. Trama avvincente e cast eccellente hanno fatto sì che il pubblico si affezionasse ai protagonisti che negli anni hanno animato la vita del convento: da Suor Angela ad Azzurra, passando per Suor Costanza, Guido, Valentina, Margherita, Nico, Gabriele, Monica e Lorenzo. Ognuno di loro, e anche gli altri personaggi non espressamente citati, hanno pronunciato frasi che hanno lasciato un segno.

Considerando i tanti attori che negli anni hanno fatto parte della serie e le innumerevoli vicende narrate, è pressoché impossibile elencare tutte le citazioni più belle. Possiamo, però, ricordare quelle più profonde. Di seguito, una raccolta di frasi tratte da Che Dio ci aiuti:

Vedi Giulia, esiste un solo grande amore per ciascuno di noi, io l’ho trovato, spero che l’abbia trovato anche tu. (Suor Angela)

Se giochi sempre in difesa non vinci mai! (Azzurra)

E la Madonna allora? Era una ragazzina, aveva solo 16 anni, eppure ha detto il sì più importante e più grande della storia. Tu pensi davvero che lei fosse pronta? (Suor Costanza)

Essere madre non è superare una serie di prove, di test, è amare. (Monica)

Vodka, Vitamine e Vogue, le mie tre V per dimenticarsi velocemente di un uomo! (Azzurra)

Tutti noi cerchiamo l’amore e, quando pensiamo di averlo trovato, viviamo nel terrore di vederlo andar via, nel terrore di perderlo. Vogliamo possederlo, vogliamo averlo tutto per noi e non ci rendiamo conto che quello non è amore, è dipendenza. Siamo come dei tossici, in costante ricerca di una dose di felicità. Pensiamo di poterlo comprare l’amore, al grammo, di possederlo e, quando questo amore ci viene a mancare, ci manca il respiro, siamo in crisi d’astinenza. Invece, basterebbe alzare lo sguardo per avere chili, tonnellate, d’amore. L’amore non chiede niente in cambio, l’amore non crea dipendenza, perché è libertà, è rimanere liberi e lasciare liberi. L’amore, come Tu, ce lo hai insegnato è dono, non è possesso, perché l’amore spazza via la paura, sempre, perché non si muore d’amore, si vive d’amore. (Suor Angela)

Non mi faccia la suora comprensiva che Dio ama tutti, perché i bulli non li ama. (Azzurra)

La vita è un gioco di squadra. Basta guardare Te. Sei il miglior attaccante del mondo, ma ti sei preso 12 apostoli per fare gol, no? Ci hai creati per stare tutti insieme. Per allungare la mano all’amico che cade. Per cercare di superare i nostri limiti, anche quando questo è difficile, perché ammettere di aver bisogno degli altri non è facile. Significa ammettere le proprie debolezze. Significa guardarsi dentro. Per scoprire che davanti a noi c’è qualcuno con le nostre stesse paure. Qualcuno che come noi ha solo bisogno di amore. Perché sentirsi amati è l’unica medicina della nostra anima. Eh sì… La vita è un gioco di squadra. E Tu ci ricordi che è solo accogliendo l’altro che troveremo noi stessi. E troveremo Te. (Suor Angela)

Stare da soli è più facile, è stare con gli altri che è più difficile. Ma è più bello! (Suor Costanza)

Se tu sei sincera con te stessa, se il cuore, la tua testa sono aperti, se accogli l’aiuto che gli altri vogliono offrirti, la vita ti riserverà sempre delle sorprese. (Suor Angela)

Le frasi più iconiche di Che Dio ci aiuti

Fin dalla prima stagione, Che Dio ci aiuti ha sempre ottenuto ottimi punteggi di share, a dimostrazione che un prodotto ben confezionato, seppure con contenuti religiosi nel mezzo, riesce a far breccia nel cuore del grande pubblico. Di seguito, un’altra selezione di frasi iconiche: