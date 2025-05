Con la puntata in onda giovedì 8 maggio 2025 si chiude la stagione numero 8, ma Che Dio ci aiuti 9 ci sarà? E quando uscirebbe?

Passano gli anni e le stagioni ma Che Dio ci aiuti continua a essere uno delle fiction più amate dal pubblico di Rai 1: lo dimostrano i dati di ascolti che ha fatto registrare anche l’ottava stagione che termina con la puntata in onda giovedì 8 maggio 2025. Ora sono in molti a domandarsi se Che Dio ci aiuti 9 si farà (e nel caso quando sarà possibile vederla su Rai 1) o se invece la serie TV è arrivata davvero alla fine. Ecco tutto quello che sappiamo a riguardo.

Che Dio ci aiuti 9 si farà?

Comunicazioni ufficiali da parte della Rai non sono ancora arrivate ma ci sono buone possibilità che Che Dio ci aiuti 9 ci sarà. Come detto in precedenza, le varie puntate dell’ottava stagione della fiction con Francesca Chillemi hanno fatto registrare buoni dati di ascolti, sono tanti gli italiani che hanno deciso di sintonizzarsi su Rai 1 al giovedì sera per vedere i nuovi episodi.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiai da parte della Rai o da parte della produzione della fiction. La sensazione è che non bisognerà attendere molto tempo prima che arrivino comunicazioni ufficiali a riguardo.

Quando esce Che Dio ci aiuti 9?

Anche se non c’è ancora l’ufficialità che Che Dio ci aiuti 9 ci sarà, possiamo già ipotizzare quando potrebbe uscire nel caso in cui, come sempre, la fiction dovesse essere prolungata.

Appare del tutto improbabile che i nuovi episodi possano arrivare già nel 2026, molto più probabile che per vedere le nuove puntate bisognerà aspettare il 2027.

Nel frattempo però si possono rivedere tutti gli episodi della stagione 8 e delle precedenti collegandosi sulla piattaforma streaming RaiPlay, a cui si può accedere da qualsiasi dispositivo.