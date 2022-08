Frasi rap: le citazioni tratte dalle canzoni più belle dell’hip hop italiano, sull’amore e non solo.

Le frasi rap sono ovunque: sui muri, sulle bacheche dei social, nelle storie, nei video. Da anni ormai l’Italia si è innamorata della musica hip hop in tutte le sue diramazioni: old school, trap, drill, conscious, hardcore e così via. D’altronde, i rapper sono, da un certo punto di vista, i grandi eredi della nostra scuola cantautorale. Scrivono, e lo fanno anche benissimo, creano versi che restano nella mente, raccontano storie di vita vera e spesso toccano anche temi che vengono solitamente non approfonditi nella musica pop.

Dalla vita all’amore, dall’amicizia ai litigi, nel rap si può parlare di tutti, e in diversi modi. Se sei alla ricerca delle frasi di canzoni rap più belle in assoluto, questo articolo potrebbe fare al caso tuo. Rileggiamo insieme alcuni dei versi che hanno fatto battere il cuore di milioni di fan.

Frasi rap italiano: le migliori

Di frasi rap belle, come immaginerai, ce ne sono tantissime, sia a livello internazionale che nella musica italiana. In questo articolo proviamo a raccoglierne alcune delle più amate e famose tra quelle presenti in alcune delle migliori canzoni italiane di questo genere, senza limitazioni di sorta per quanto riguarda i vari filoni che compongono il variegato mondo del rap.

Gue Pequeno

Di seguito le più belle frasi hip hop di argomento vario:

– Una stella è sempre sola perché pensa solo a splendere. (Gué Pequeno)

– Una canzone colora la notte insonne. Oggi ci sono, domani forse. (Nitro)

– Ti hanno insegnato a seguire i sogni e poi hanno ammazzato chi ci prova. (Achille Lauro)

– Da bambini impari a odiare chi ti ha fatto male, credi che ferirlo sia l’unica soluzione, ma è quando cresci e diventi grande che impari a perdonare chi prima ti ha spezzato il cuore. (Mr. Rain)

– Non c’è schiavo più grande di chi pensa di essere libero. (Marracash)

– Chi nasce perdente ha un fuoco nelle viscere: vincere per sempre. (Jake La Furia)

– Punta alle stelle, se sbagli cadrai sulle nuvole. (Mondo Marcio)

– Se c’ho la faccia stanca è perché l’incubo continua. (Fabri Fibra)

– Abbiamo più punti interrogativi che punti di riferimento. (Fedez)

– Le cose più belle devi lottare per averle, e quando le hai devi lottare per tenerle. (Bassi Maestro)

Queste invece alcuni splendidi versi sull’amicizia:

– Tutto bene, tutto a gonfie vele. Certi amici meno li vedi e più gli vuoi bene. Notti intere con chi non ti chiede come stai. (Ghali)

– Tengo vicini amici e persone care perché senza radici l’albero cade. (Marracash)

– La vita ci ha tradito, però dimmi quanto è bello quando guardi dentro a gli occhi di un amico e ci vedi un fratello. (Mostro)

– I primi amici sono ancora gli stessi. (Salmo)

Frasi d’amore rap

La musica non si nega mai di descrivere il sentimento d’amore, in tutte le sue sfaccettature. Spesso parlando di un amore finito, a volte di un amore appena nato, o di un amore grande che si sta vivendo in questo momento. Il rap, in tal senso, non è da meno. Ecco alcune dei versi sull’amore più belli presenti nelle canzoni di questo genere:

– E sappiamo entrambi che restiamo simili, se ci sfioriamo poi prendiamo fuoco come i fiammiferi. (Ernia)

– Il primo amore non dura una vita intera ma ti cambia la vita per sempre. (J-Ax)

– Credo ancora nell’amore nonostante ho i cerotti sul cuore. (Emis Killa)

– Incastonata in testa, ci penso io a te, tu non andare, resta. La mia vita è questa, ma tu resta qua. (Sfera Ebbasta)

– Io e te a stupirci per come fanno a mentirsi giurando il falso, ad avere il coraggio, solo io e te, a farci ancora le scenate, a urlare per le strade con le persone affacciate. (Marracash)

– Sei l’unica con cui rido, l’unica di cui mi fido. (Luchè)

Queste invece le frasi si un amore finito:

– Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori. (Fedez)

– Ce n’è voluto di amore per odiarti come ora ti odio. (Marracash)

– Preferisco l’infarto a vederti piangere quando riparto, è come morire e sapere di averti guardato negli occhi una volta soltanto. (Salmo)

– Ma di una cosa sono certo, un po’ mi dà conforto che due persone non si possono dividere finché esisterà il ricordo. (Irama)

– E ho finto che non fosse mio il dolore quando te ne sei andata e mi hai scippato il cuore. (Dargen D’Amico)

– Ma tu ora non ci sei e se ci fossi non saresti più come vorrei. (Club Dogo)

– L’amore non esiste è solo una sopportazione estrema, un susseguirsi di sguardi col nodo alla gola a cena, fin quando le lacrime non diventano l’emblema di un rapporto che è stato concepito come un problema. (Gemitaiz)

– Arrivi portando brividi e scappi lasciando lividi. (Fedez)

