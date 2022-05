Conduttore molto apprezzato in ogni angolo d’Italia, Paolo Bonolis è considerato uno dei punti fermi della televisione nostrana. Simpatico, pungente e con la battuta sempre pronta: i suoi show non lasciano mai indifferenti. Vediamo quali sono le sue frasi più iconiche, dalla famosa esclamazione “Non cincischi” all’ultima uscita poco felice sull’Ucraina.

Paolo Bonolis, con il sostegno della fedele moglie Sonia Bruganelli, ha firmato alcuni dei programmi più apprezzati degli ultimi anni: da Ciao Darwin ad Avanti un altro, passando per Chi ha incastrato Peter Pan e Il senso della vita. Alcune delle frasi che il conduttore ha pronunciato nei suoi salottini, non a caso, sono diventate iconiche. Di seguito, alcune delle citazioni più celebri del mattatore della televisione nostrana:

Tra le frasi di Paolo Bonolis, “Non cincischi” merita una menzione a parte. La citazione ha a che fare con uno dei suoi programmi più famosi, ovvero Ciao Darwin. Il conduttore la utilizza spesso per incitare i concorrenti ad andare avanti nel gioco senza perdersi o dilungarsi.

Oltre a Ciao Darwin, non possiamo dimenticare la frase di Paolo Bonolis sull’Ucraina, pronunciata prima dell’esplosione del conflitto ma che ha comunque creato un certo scalpore. Di seguito le citazioni che hanno fatto più discutere:

