Le frasi più toccanti del film Io capitano di Matteo Garrone

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle e profonde del film Io capitano del regista romano Matteo Garrone.

Io capitano è uno dei film più emozionanti di Matteo Garrone. Non è la solita pellicola sull’immigrazione, ma un racconto consapevole di due ragazzi che hanno scelto, non per fame, di compiere il viaggio della speranza. Ripercorriamo la trama con le frasi più belle pronunciate dai protagonisti.

Frasi tratte dal film Io capitano

Uscito nel 2023 con la regia di Matteo Garrone, il film Io Capitano è ispirato alle storie vere di alcuni ragazzi che hanno lasciato la propria terra con il sogno di una vita diversa. Parliamo dei cosiddetti viaggi della speranza, di quelle traversate che si sa come iniziano e non come finiscono.

Al centro del racconto c’è la storia di Seydou e Moussa, due cugini adolescenti di Dakar che sognano di arrivare in Europa per diventare star della musica. Il loro viaggio si trasforma in una vera e propria odissea, tra furti, violenze e soprusi. Di seguito, una selezione di frasi tratte dal film Io Capitano:

Quelli che ce l’hanno fatta non sono migliori di me. (Seydou)

Pensa che diventerai una grande star! E sarai tu a firmare gli autografi ai bianchi. (Moussa)

Mamma, io voglio partire, voglio andare in Europa a lavorare per darti una mano. In tanti sono partiti e ce l’hanno fatta. Hanno aiutato le famiglie. Io voglio diventare qualcuno, voglio aiutarti. Amo la musica. Là realizzerò il mio sogno. Aiuterò le mie sorelline. Guarda dove dormono: la casa crolla! Io voglio aiutarti. (Seydou)

Non raccontarmi storie! Quelli che sono partiti sono morti nel deserto, sono morti in mezzo al mare. Ci sono cadaveri dappertutto! Hai idea… Hai idea di quante persone sono morte su quelle barche? Ne hai un’idea?! (madre di Seydou)

Ascoltami, una soluzione c’è. Se tu guidi la barca io faccio partire sia te che il tuo amico per quei soldi. (Ahmed)

Ecco il trailer del film Io Capitano:

Le frasi più belle e profonde del film Io capitano

Il film Io Capitano ha vinto 6 Nastri d’Argento e 7 David di Donatello. Anche da un punto di vista di incassi, Matteo Garrone si è detto soddisfatto. Solo in Italia, ha guadagnato 5 milioni di euro. Di seguito, un’altra selezione di frasi tratte dalla pellicola: