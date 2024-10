Ariete: le frasi più belle tratte dalle sue canzoni

Vi presentiamo una selezione delle più belle frasi tratte dalle canzoni di Ariete, la giovane cantante di Anzio in gara a Sanremo 2023.

Ariete, pseudonimo di Arianna Del Giaccio, è un cantautrice italiana nata ad Anzio il 27 marzo 2002. A soli 21 anni ha debuttato a Sanremo con il brano “Mare di guai”, una ballata che ha segnato la storia della kermesse come primo brano a parlare apertamente di una relazione omosessuale. Di seguito vi presentiamo un selezione delle più belle frasi tratte dalle sue canzoni.

Frasi tratte dalle canzoni di Ariete

La carriera di Ariete prende il via nel 2019, con la sua partecipazione ad X Factor Italia. Nonostante non abbia superato la fase dei Bootcamp, il talent diventa un trampolino di lancio per il suo primo singolo “Quel bar“, seguito dall’EP d’esordio “Spazio“, rilasciato nel maggio 2020. Questo periodo segna anche un primo importante riconoscimento con i brani “Amianto” e “Pillole“, certificati Disco d’Oro. Ecco una selezione di frasi tratte dalle sue canzoni:

Se passassi di qua, non mi dispiacerebbe fare finta che non sia successo niente. (18 anni)

Ci rivedremo da grandi, quando saremo stanchi: sì, ci rivedremo. (18 anni)

Siamo amianto in una stanza: ci respiriamo senza paura. (Amianto)

Tu parlami tanto senza dire nulla. (Amianto)

La verità è che tutti sono belli da lontano, fino a che poi non li conosciamo. (Avrei voluto dirti)

Mi dicevi che ci apparteniamo, ma non appartengo neanche a me. (Avrei voluto dirti)

Vivo giornate corte in cerca di risposte. (Freddo)

Inseguo questi sogni che lascio a metà. (Freddo)

Siamo cresciuti per bene ma stiamo sempre male, e non c’è nessuno che sa il perché. (Insicuri)

Ti odio se mi fai quell’aria scontrosa, perché farei mille guerre per ogni cosa, per te. (Mille guerre)

È che se penso un po’ a te, mi viene in mente il mio male. (Nottataccia)

Mi sono persa un mare di persone solo per un mare di parole, solo per la voglia di sparire e solo per paura di soffrire. (Nottataccia)

Io non voglio innamorarmi e rimanere sobria. (Nottataccia)

Ho demoni e il volto distrutto, e non so liberarmene. (Pillole)

Se salgo sulla metro, lascio un posto vuoto anche per te: magari torni e ci incontriamo, e tu ti siedi accanto a me. (Pillole)

Non serve dirci che ci amiamo per restare insieme. (Pillole)

Più ti penso e meno ci riesco, e più ti penso e meno penso a me. (Pillole)

Voglio stare male e poi trovare pace, voglio litigare per ricominciare. (Riposa in pace)

Quando ti rivedrò, io ti saluterò con un: “riposa in pace”, e quando ti rivedrò io sorriderò. (Riposa in pace)

C’è chimica tra noi, come tra noia e relax. (Riposa in pace)

Sei piena di te, come la luna di stasera. (Riposa in pace)

Sei come un tatuaggio: anche se fatto per sbaglio, resterai sulla mia pelle per la vita intera. (Riposa in pace)

Fin da suo esordio, Ariete ha dimostrato di essere un’artista attiva nel sociale ed preso posizioni chiare sui temi della bisessualità e della parità di genere. Il suo messaggio traspare in modo evidente anche nei suoi testi, che infatti affrontano sempre temi di attualità e inclusione. Ecco un’altra selezione di frasi tratte dalle sue canzoni: