Le frasi più belle e memorabili di Barbara D’Urso

Vi presentiamo una raccolta delle frasi più belle e iconiche di Barbara D’Urso, attrice e conduttrice che fa tutto “con il cuore”.

Conduttrice e attrice, Barbara D’Urso ha debuttato in televisione nel lontano 1977, alla guida del programma Goal, in onda su Telemilano 58, oggi Canale 5. Ripercorriamo la sua lunga carriera con le sue frasi più belle, alcune particolarmente iconiche tanto da essere diventate meme social.

Le frasi più belle di Barbara D’Urso

Con Barbara D’Urso non esistono mezze misure: o la ami, o la odi. Nel corso della sua lunga carriera, la conduttrice e attrice è stata in grado di costruirsi una vasta schiera di sostenitori, ma non sono mai mancati gli odiatori. Nonostante tutto, lei è sempre andata avanti come un treno, “col cuore” come ama dire. Soltanto quando Pier Silvio Berlusconi ha deciso di farla fuori da Mediaset è apparsa un po’ abbattuta, ma mai dimessa.

Ripercorriamo la carriera di Barbara D’Urso con una selezione delle sue frasi più belle e profonde:

Credo che dagli errori s’impari tanto e senza di essi sarebbe una vita noiosa.

Le vere donne sono quelle che sanno mostrare le proprie debolezze e ne vanno orgogliose. Le donne perfette sono antipatiche e sono sicuramente stupide!

Non bisogna arrabbiarsi quando dicono delle cose ingiuste o sciocche, è bene ridere, tanto la vita va avanti.

Comprate un grande specchio, specchiatevi, soprattutto quando avete gli occhi gonfi e il naso rosso dal pianto. Guardatevi e pensate che non deve più accadere, che niente e nessuno dovrà mai più procurarvi altrettanto dolore.

Io ho sempre voglia di innamorarmi… Perché io sono così, una donna molto forte, sono con le palle ma ho delle grandissime fragilità.

Sono condannata a sorridere sempre, devo sorridere tutti i giorni della mia vita.

Tutte queste persone, violentate dalla vita, disperate, sole o soltanto morse dal tarlo della popolarità, mi fanno sentire viva, utile, e per un attimo mi danno la sensazione che tutto quello a cui ho rinunciato, da qualche parte forse mi sta ancora aspettando.

La bellezza, quella vera, è innanzitutto una dimensione interiore. E non può prescindere dalla semplicità e dalla solarità, a cui bisogna unire una dose di buon gusto che, a mio parere, si identifica con la sobrietà.

Io racconto storie, non urlo e faccio buoni ascolti. Poi ognuno è libero di pensare quello che vuole.

Per trovare la forza di accudire i figli, abbiamo quello scatto in più.

Amo le sfide. Amo dimostrare che salgo sul cavallo, mi metto lo scudo, la corazza e vado in battaglia.

I miei amici dicono che ho una carica erotica, ma io non la percepisco, mi vedo come un maschiaccio, faccio colazione con la camicia da notte con gli orsetti. Nel privato sono Carmelita.

Gli step invisibili servono per crescere, per fortificare l’anima, per mettersi in gioco. E se qualche volta si scivola, poco importa. Ci si rialza e si guarda avanti più forti di prima. Un nuovo passo e l’ostacolo è superato.

In realtà sono doppia, ma non doppia nel senso negativo, doppia perché dentro di me c’è una donna grande, una donna adulta, una donna responsabile che ha cresciuto da sola i figli, ha vissuto vari fallimenti anche di progetti di famiglia, di matrimonio… Poi dall’altra parte, c’è invece Carmelita che è la bambina, la ragazzina piena di fragilità, di paure, e quindi ogni tanto Carmelita esce fuori e mi ritrovo comunque a dover evitare di mostrare, perché molte volte io sono qui sorrido sono felice però magari vorrei piangere… Io non posso permettermi di piangere.

Barbara D’Urso: le frasi più iconiche

Anche se Barbara D’Urso ha parecchi odiatori seriali, non possiamo fare a meno di sottolineare che di professioniste instancabili come lei ne esistono poche. Per alcuni periodi è stata in grado di condurre più trasmissioni contemporaneamente, reggendo la diretta per ore e ore senza mai perdere il controllo della situazione. Di seguito, un’altra selezione di sue frasi famose: