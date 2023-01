Quali sono le frasi più belle tratte dalle canzoni di Claudio Baglioni? Scopriamo le citazioni rese memorabili dai fan.

Considerato uno dei cantanti italiani più bravi degli ultimi 50 anni, Claudio Baglioni ha contribuito a costruire la fama degli artisti nostrani nel mondo. Tante le sue canzoni amate da generazioni e generazioni di fan: vediamo quali sono le frasi rese memorabili dai fan.

Le frasi più belle di Baglioni

Sulla cresta dell’onda dal lontano 1968, Claudio Baglioni ha regalato e continua a regalare ai fan canzoni da pelle d’oca. Da Questo piccolo grande amore a Mille giorni di te e di me, passando per E tu, Avrai, Via, Strada facendo, Signora Lia e Con voi: sono tantissimi i brani con cui l’artista fa sognare i sostenitori. Di seguito, una selezione di frasi tratte dalle canzoni di Baglioni:

Tu sei il senso che ho di me

quello che fui insieme a te

tra la gente e il mondo. (Niente più)

quello che fui insieme a te tra la gente e il mondo. (Niente più) Avrai avrai avrai

Il tuo tempo per andar lontano

Camminerai dimenticando

Ti fermerai sognando

Avrai avrai avrai

La stessa mia triste speranza

E sentirai di non avere amato mai abbastanza

Se amore, amore avrai. (Avrai)

Il tuo tempo per andar lontano Camminerai dimenticando Ti fermerai sognando Avrai avrai avrai La stessa mia triste speranza E sentirai di non avere amato mai abbastanza Se amore, amore avrai. (Avrai) Strada facendo vedrai

Che non sei più da solo

Strada facendo troverai

Anche tu un gancio in mezzo al cielo

E sentirai la strada far battere il tuo cuore

Vedrai più amore, vedrai. (Strada facendo)

Che non sei più da solo Strada facendo troverai Anche tu un gancio in mezzo al cielo E sentirai la strada far battere il tuo cuore Vedrai più amore, vedrai. (Strada facendo) Amore bello come il cielo

Bello come il giorno

Bello come il mare, amore

Ma non lo so dire

Amore bello come un bacio

Bello come il buio

Bello come Dio

Amore mio

Non te ne andare. (Amore bello)

Bello come il giorno Bello come il mare, amore Ma non lo so dire Amore bello come un bacio Bello come il buio Bello come Dio Amore mio Non te ne andare. (Amore bello) Ieri ho ritrovato le tue iniziali nel mio cuore. (E tu come stai?)

Avrai una donna acerba e un giovane dolore

Viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore

Avrai una sedia per posarti e ore

Vuote come uova di cioccolato

Ed un amico che ti avrà deluso tradito ingannato. (Avrai)

Viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore Avrai una sedia per posarti e ore Vuote come uova di cioccolato Ed un amico che ti avrà deluso tradito ingannato. (Avrai) E chiare sere d’estate, il mare, i giochi, le fate

E la paura e la voglia di essere nudi

Un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate

E far l’amore giù al faro

Ti amo davvero, ti amo lo giuro, ti amo, ti amo davvero. (Questo piccolo grande amore)

E la paura e la voglia di essere nudi Un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate E far l’amore giù al faro Ti amo davvero, ti amo lo giuro, ti amo, ti amo davvero. (Questo piccolo grande amore) Tu sei quel respiro

che mi toglie ancora il fiato

il solo nome che mi viene

come cerco le parole

e ho visto nubi andare altrove. (Niente più)

che mi toglie ancora il fiato il solo nome che mi viene come cerco le parole e ho visto nubi andare altrove. (Niente più) Andiamo via soli

A chiederci un bacio e rubarne cento

In mezzo alla strada

Con le guance incavate per bere il vento. (Andiamo a casa)

A chiederci un bacio e rubarne cento In mezzo alla strada Con le guance incavate per bere il vento. (Andiamo a casa) Io sono vivo e sono qui

e vengo dentro a prenderti,

da solo disarmato innamorato,

tu devi arrenderti. (Io sono qui)

e vengo dentro a prenderti, da solo disarmato innamorato, tu devi arrenderti. (Io sono qui) E meglio è amare e perdere

che vincere e non amare mai. (Mai più come te)

che vincere e non amare mai. (Mai più come te) Se non siamo più come ci siamo amati,

non sapremmo mai quel che saremmo stati. (Tutto in un abbraccio)

non sapremmo mai quel che saremmo stati. (Tutto in un abbraccio) Fa’ che il viaggio di un uomo non sia la bugia di una meta, ma la verità della strada che è lunga e segreta.(Per incanto e per amore)

E avrai sempre il sorriso di adesso

lo stesso cuore lo stesso

quando non ci sarò più io

perché‚ ogni incontro e già un addio

quando non ci sarò più io

che ora ho te. (Ora che ho te)

lo stesso cuore lo stesso quando non ci sarò più io perché‚ ogni incontro e già un addio quando non ci sarò più io che ora ho te. (Ora che ho te) Amori di mare

Quando la pelle s’increspa e ha paura

Sono una cosa sola con le stelle

E il velluto di una notte scura. (Amori in corso)

Quando la pelle s’increspa e ha paura Sono una cosa sola con le stelle E il velluto di una notte scura. (Amori in corso) Gli occhi come due pezzi di vetro,

tu non sei come ti credevo io.

Un autotreno mi ruggisce dietro

ma perché hai fatto il mondo così triste, Dio? (Via)

tu non sei come ti credevo io. Un autotreno mi ruggisce dietro ma perché hai fatto il mondo così triste, Dio? (Via) Notti assonnate di lancette che sbucciano i minuti e pioggia dietro i vetri a cordicelle. (Notti)

E chissà se prima o poi,

se tu avrai compreso mai,

se ti sei voltata indietro.

E chissà se prima o poi,

se tu avrai compreso mai,

che io son solo. (Solo)

se tu avrai compreso mai, se ti sei voltata indietro. E chissà se prima o poi, se tu avrai compreso mai, che io son solo. (Solo) Io me ne andrei

Riproviamo un’altra volta

Non è detto e poi non si sa mai

Cominciamo dal principio, tutto quanto, vuoi? (Io me ne andrei)

Riproviamo un’altra volta Non è detto e poi non si sa mai Cominciamo dal principio, tutto quanto, vuoi? (Io me ne andrei) Il sogno è un vento che abbiamo stretto fra le mani. (Il sogno è sempre)

Io ti lascio senza perderti

e ti perdo un po’

anche se poi

lasciarti è un po’ perdermi. (Le vie dei colori)

e ti perdo un po’ anche se poi lasciarti è un po’ perdermi. (Le vie dei colori) Il cuore lo trovai in corsia caduto mezzo morto, poi si rialzò ma restò zoppo. (Reginella Reginè)

Chi ci sarà dopo di me

respirerà il tuo odore

pensando che sia il mio. (Mille giorni di te e di me)

Frasi di Claudio Baglioni da dedicare in ogni occasione

Le frasi d’amore di Baglioni, che siano dedicate ad una fidanzata o al matrimonio, possono essere destinate anche ad altre persone che reputate meritevoli. Di seguito, una selezione delle citazioni più belle di sempre, valide per ogni occasione:

È il bagliore di alcuni attimi, è l’errore di mille secoli e per sempre è l’amore. (Quei due)

Tu cosa pensi?

Dome cammini?

Chi ti ha portato via chi scopre le tue spalle?

Chi si stende al tuo fianco?

Chi grida il nome tuo?

Chi ti accarezza stanco…

Tu come stai? (E tu come stai?)

Dome cammini? Chi ti ha portato via chi scopre le tue spalle? Chi si stende al tuo fianco? Chi grida il nome tuo? Chi ti accarezza stanco… Tu come stai? (E tu come stai?) Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme

Con l’anima smaniosa a chiedere di un posto che non c’è

Tra mille mattini freschi di biciclette

Mille più tramonti dietro i fili del tram

Ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. (Strada facendo)

Con l’anima smaniosa a chiedere di un posto che non c’è Tra mille mattini freschi di biciclette Mille più tramonti dietro i fili del tram Ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. (Strada facendo) Amore mio,

Ma che gli hai fatto tu a quest’aria che respiro

E come fai a starmi dentro ogni pensiero

Giuralo ancora che tu esisti per davvero. (Con tutto l’amore che posso)

Ma che gli hai fatto tu a quest’aria che respiro E come fai a starmi dentro ogni pensiero Giuralo ancora che tu esisti per davvero. (Con tutto l’amore che posso) Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grilli e stelle

Storie fotografate dentro un album rilegato in pelle

Tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa

E il buio all’alba che si fa d’argento alla finestra. (Avrai)

Storie fotografate dentro un album rilegato in pelle Tuoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa E il buio all’alba che si fa d’argento alla finestra. (Avrai) Sei tu che porterai il tuo amore

Per cento e mille strade

Perché non c’è mai fine al viaggio

Anche se un sogno cade… (La vita è adesso)

Per cento e mille strade Perché non c’è mai fine al viaggio Anche se un sogno cade… (La vita è adesso) Quanti chilometri di amori al mondo

Un po’ smarriti in questo traffico di cuori

Così diversi così uguali di una vita o di un secondo (Amori in corso)

Un po’ smarriti in questo traffico di cuori Così diversi così uguali di una vita o di un secondo (Amori in corso) Non ti lasciai un motivo né una colpa

ti ho fatto male per non farlo alla tua vita. (Mille giorni di te e me)

ti ho fatto male per non farlo alla tua vita. (Mille giorni di te e me) E se del domani nessuno ha la certezza,

io son Nessuno e tu Domani. (Stai su)

io son Nessuno e tu Domani. (Stai su) Tu sei il cielo che è restato

la luce che piange negli occhi

quando piove con il sole. (Niente più)

la luce che piange negli occhi quando piove con il sole. (Niente più) Tu come stai?

Non è cambiato niente no.

Il vento non è mai passato tra di noi, tu come stai?

Non è accaduto niente, no.

Il tempo non ci ha mai perduto, no.

come stai? Tu come stai?… (E tu come stai?)

Non è cambiato niente no. Il vento non è mai passato tra di noi, tu come stai? Non è accaduto niente, no. Il tempo non ci ha mai perduto, no. come stai? Tu come stai?… (E tu come stai?) Io ti baciavo mentre tu piangevi, e adesso che io piango tu chi bacerai.. (Via)

Dove sono stato, in tutti questi anni,

io me n’ero andato a lavarmi i panni

dagli inganni del successo,

a riscoprirmi uomo

io sempre lo stesso,

più grigio ma non domo. (Io sono qui)

io me n’ero andato a lavarmi i panni dagli inganni del successo, a riscoprirmi uomo io sempre lo stesso, più grigio ma non domo. (Io sono qui) Fa’ che il tuo prossimo sia

non soltanto chi ti è accanto

ma anche il prossimo che verrà qui. (Per incanto e per amore)

non soltanto chi ti è accanto ma anche il prossimo che verrà qui. (Per incanto e per amore) Giorni passati a dividere il cielo dal mare

a prendere la rincorsa per volare

ora che ho te. (Ora che ho te)

a prendere la rincorsa per volare ora che ho te. (Ora che ho te) Resto qui

e canterò solo,

camminerò solo,

da solo continuerò. (Solo)

e canterò solo, camminerò solo, da solo continuerò. (Solo) Il passato non passò per niente, il futuro non fu neanche dopo, ed il presente è sempre assente. (Titoli di coda)

Se anche tu vedi la stessa luna non siamo poi così lontani. (Stai su)

E l’azzurro si squarciò,

e stelle trovai,

lentiggini di Dio

io col viso sull’oblò,

per primo volai. (Gagarin)

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG