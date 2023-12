Dove vive Irama? La sua casa è assai particolare, soprattutto per un dettaglio: alle pareti non ci sono quadri ma riviste musicali.

All’anagrafe Filippo Maria Fanti, Irama è uno dei cantanti uomini più seguiti e apprezzati degli ultimi anni. Le sue canzoni, Ovunque sarai in primis, sono una vera e propria carezza per i fan. Vi siete mai chiesti dove vive? Pur essendo nato in Toscana, ha scelto di prendere casa in un’altra regione: ecco qual è com’è la sua dimora.

Irama: dove si trova e com’è la sua casa

Classe 1995, Irama è nato a Carrara, ma da tempo vive a Milano. Il capoluogo lombardo, oltre ad averlo adottato, l’ha ispirato per la sua musica, tanto che gli ha dedicato una stupenda canzone che prende il titolo proprio dal nome della città. Qualche dettaglio della sua casa è stato mostrato proprio nel videoclip del brano.

Irama vive in un appartamento che vanta una bellissima vista panoramica. Considerando che i pavimenti sembrano datati, in graniglia di marmo decorata e in parquet, possiamo ipotizzare che si tratti di un vecchio palazzo del centro. Anche se la dimora è d’epoca, l’ex talento di Amici ha deciso di arredarlo con uno stile moderno. Spiccano comunque dettagli classici, come i divani in pelle e alcuni tappeti persiani.

Il tocco di originalità della sua casa

La casa di Irama è semplice, ma c’è un tocco originale che merita menzione: alle pareti non ci sono quadri, ma copertine di riviste musicali. Un’idea alternativa che, fino ad oggi, non abbiamo visto nelle dimore degli altri cantanti.

L’artista non ha uno studio in casa, ma si esercita nel salone che, all’occorrenza, si trasforma in una specie di sale prove.

C’è da sottolineare che Irama trascorre veramente poco tempo nella sua casa di Milano. E’ spesso in giro per il mondo e quando è in Patria difficilmente condivide attimi di vita privata sui social. Non a caso, i suoi profili virtuali riguardano per lo più il lavoro e la sua adorata musica.