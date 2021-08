Continuano le indagini sulla morte di Francesco Pantaleo, 23enne il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato in un campo nei pressi di Pisa.

Si attendono i risultati dell’autopsia sul corpo di Francesco Pantaleo, 23enne scomparso nei giorni scorsi e il cui corpo è stato ritrovato carbonizzato in un campo nelle campagne di Pisa. Pantaleo aveva lasciato nel suo appartamento – in condivisione con altri studenti – alcuni dei suoi oggetti personali, come lo smartphone e gli occhiali da vista (per lui essenziali a causa della miopia). Prima di sparire nel nulla avrebbe tentato – stando a quanto riporta l’Ansa – di cancellare il sistema di geolocalizzazione sul suo smartphone e la cronologia del suo pc. A quanto pare lo studente avrebbe mentito ai suoi genitori sulla data in cui avrebbe dovuto laurearsi.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/francesco__pantaleo/

Francesco Pantaleo: le indagini

Francesco Pantaleo si è suicidato o è stato ucciso? Da giorni gli inquirenti stanno cercando di fare luce sul caso del ragazzo scomparso a Pisa e il cui corpo è stato trovato carbonizzato il 25 luglio in un campo di San Giuliano Terme.

I genitori avevano lanciato un appello disperato via social prima della tragica scoperta. Il loro ultimo contatto telefonico col figlio risalirebbe al 23 luglio scorso e Pantaleo avrebbe mentito loro a proposito della data del suo appello di laurea (affermando che fosse previsto per il 27 luglio, circostanza smentita dagli inquirenti). Al momento tutte le ipotesi sono aperte: non è esclusa la pista del suicidio né quella dell’omicidio, anche se soltanto l’autopsia potrà fare forse chiarezza sulle circostanze legate alla morte dello studente.

Le telecamere

Al momento gli inquirenti starebbero setacciando prove che possano far luce sulla vicenda, e ovviamente sarebbero al vaglio i video delle telecamere che potrebbero aver immortalato lo studente nelle ore antecedenti alla sua scomparsa. I genitori di Francesco Pantaleo si sono chiusi nel loro doloroso silenzio in attesa che le indagini chiariscano il mistero del ragazzo scomparso.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/francesco__pantaleo/