Il cantante ha postato delle foto della figlia dedicandole le parole di una canzone. Una dedica speciale, che rivela tutto l’amore di un papà.

“A te che sei…semplicemente sei!” con queste affettuose parole, mutuate dalla celebre canzone di Jovannotti, Francesco Facchinetti ha mostrato tutto il suo amore per la figlia Mia. La bambina, 10 anni compiuti da poco, sembra la piccola copia di mamma Alessia Marcuzzi.

Mia è la prima figlia del cantante figlio d’arte Francesco Facchinetti, avuta con la showgirl Alessia Marcuzzi. Adesso Facchinetti è sposato con l’influencer brasiliana Wilma Helena Faissol, da cui ha avuto altri tre figli.

Nonostante la famiglia allargata, Facchinetti ha un bellissimo rapporto con Mia, la sua primogenita, con la quale trascorre molto tempo grazie alla custodia condivisa con la Marcuzzi.

Nel frattempo Mia sta crescendo e diventando sempre più simile a mamma Alessia, bionda e delicata. Facchinetti la guarda crescere, consapevole che presto la figlia sarà un’adolescente e poi una splendida donna, e si sta pian piano allontanando da lui ogni giorno con un passo in più. La dedica è tenera e commovente, rivela tutto l’affetto di cui è capace un padre, per il quale varrebbe la pena scrivere qualche canzone d’amore in più.