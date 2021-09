La ballerina di Amici è più in forma che mai e si prepara ad affrontare con grinta il nono mese di gravidanza.

Sui social è già diventato virale lo scatto di Lorella Boccia all’interno dell’Arena di Verona. La ballerina, ex concorrente di Amici, si esibisce in una straordinaria spaccata al nono mese di gravidanza.

La spaccata perfetta sulle gradinate dell’Arena e poco più su spunta il pancino in dolce attesa. Lorella scrive nella didascalia: “La prima volta all’Arena di Verona. Voi ci siete mai stati?” Un commento simpatico così, come se niente fosse, come se non avesse appena compiuto una prodezza atletica straordinaria.

Sfatiamo il mito che le donne incinte devono stare sempre a riposo e riguardate; c’è anche chi prepara il suo piccolo a future acrobazie, come Lorella. Chissà se la bambina seguirà le orme di mamma e diventerà una bravissima ballerina. Di sicuro ha un ottimo esempio, che la allena già in pancia.

Sarà una ballerina come mamma Lorella?

La nascita della prima figlia di Lorella Boccia e Niccolò Presta è prevista per ottobre. Mamma e papà la attendono con gioia. Poco tempo fa Lorella aveva dichiarato nel salotto di Silvia Toffanin:

“Lui mi ha costretto a parlare alla pancia al femminile per tutti questi mesi. Io non me lo sentivo, ma lui sì e ha detto da subito che voleva una femmina.”

In un post social la ballerina aveva annunciato la gravidanza scrivendo emozionata: “Respiriamo insieme una nuova vita.” Ancora mistero sul nome della piccola, mamma Lorella dice di voler aspettare che nasca, guardarla negli occhi, e solo allora chiamarla per nome.