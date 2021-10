Francesco Facchinetti ha recentemente dovuto dire addio al suo fido amico a quattro zampe Ardi, e ha deciso di immortalare la sua memoria attraverso una collezione di foto e video pubblicata sul suo profilo di Instagram.

Il rapporto tra cane e uomo talvolta sfocia in un qualcosa di veramente speciale. E così, quando inevitabilmente arriva il tristissimo momento dell’addio, ci sentiamo quasi in dovere di onorare la memoria di chi ci è stato vicino, ci ha protetto e ha contribuito all’idea di famiglia. Dev’essere stato questo ciò che ha pensato Francesco Facchinetti quando, stamattina, si è ritrovato a dover salutare per l’ultima volta il suo cagnolino Ardi. Il cantautore ha voluto ricordarlo condividendo con i suoi fan una collezione di foto e video pubblicata sul suo profilo di Instagram.

“Ciao Ardi. Questa mattina, appena sveglio, sono venuto a salutarti come sempre. Poi sei andato dalla mamma e lì, nella casa dove sei cresciuto, hai deciso di andartene…” scrive Francesco Facchinetti nella didascalia del post in questione. “Per te ero un fratello con cui giocare sempre, ti facevo spesso arrabbiare e tu me ne combinavi di tutti i colori. La piccola Liv, appena saprà della cosa non smetterà più di piangere, passava intere ore a divertirsi solo con te. Riassumere in poche righe cosa sei stato per me e per la mia famiglia sarebbe riduttivo. Quello che è sicuro è che sei stato parte della mia famiglia e oggi abbiamo perso una parte di noi. Salutami Hilo, Rocco, Pudo e Thor. Grazie per aver protetto e accudito i miei figli. Ci vediamo amico mio… tutto l’amore del mondo per te.”